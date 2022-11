Fernanda Passos, mulher de Erasmo Carlos, faz homenagem emocionante ao cantor: 'você é lar'

Fernanda Passos, mulher de Erasmo Carlos, se despediu do cantor em uma homenagem emocionante no Instagram. A pedagoga fez a publicação na manhã desta terça-feira (22), horas antes de a notícia da morte do artista ser anunciada.

Na foto, ela aparece abraçada ao amado e aproveita para se declarar na legenda do post. "Não posso dizer que todos os momentos foram, são ou serão fáceis. Promessa é uma coisa ilusória, embora vivamos prometendo coisas aos 4 ventos, o que importa mesmo é a presença, a permanência, a insistência... E disso você entende bem. Você é lar, você acolhe, você enxerga, você crê", iniciou Fernanda.

A esposa do cantor ainda comentou sobre as dificuldades do início do relacionamento. Os dois estavam casados desde 2019, depois de nove anos de namoro.

"Perdi a capacidade de me lembrar de como era a vida sem você, talvez ela nem tenha existido... E talvez tenha sido tão simples esquecer porque a gente se acostuma facilmente com a paz. Não foi de primeira, você brigou muito para mostrar, mas por fim encontrei a paz em você", escreveu.

No fim, Fernanda lamentou por não ter feito tudo que gostaria pelo marido. "Gostaria de ser maior, melhor e mais forte, te proteger de tudo, brigar por você e dominar todas as áreas do que um dia você venha a precisar. Talvez aí se iniciem os problemas de muita gente, quando encontramos quem para nós é tudo, começamos a querer retribuir, também queremos ser tudo. E, ah, meu bem... É impossível ser tudo, tentar ser tudo é um mar de frustrações e angústias com ondas de culpa... Desse mal eu tento me curar, quero olhar com compaixão para mim e entender que já sou o bastante por você me amar", finalizou.

Relação de Fernanda Passos e Erasmo Carlos

Mostrando-se sempre bastante afetuosa com o artista, a pedagoga recentemente fez duas declarações a ele diante do complicado estado de saúde. Ela sempre o acompanhava durante as internações no hospital da capital carioca e também usou as redes sociais para falar sobre os boatos de que o cantor havia morrido.

A pedagoga tem 32 anos de idade – 49 a menos que o Tremendão. Em determinada ocasião, ela revelou que sempre foi fã do cantor, antes mesmo de o conhecer pessoalmente.