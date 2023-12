Espetáculo teatral sobre trajetória de Padre Cícero será apresentado em Juazeiro do Norte

Juazeiro do Norte dará partida ao Ciclo Natalino do município com a promoção de um espetáculo teatral especial: “Padre Cícero - A história de um santo do povo”, obra que pretende percorrer as principais passagens da trajetória da figura histórica, será apresentada gratuitamente e ao ar livre na praça da Igreja Matriz da cidade nos dias 17, 18 e 19 deste mês, sempre às 20h.

Na intenção de destacar a história de vida do Padre Cícero (1844-1934) “de forma emocionante e grandiosa”, a produção propõe conectar os destaques à biografia do cearense com a própria história de Juazeiro do Norte, na qual ele se radicou e foi sepultado.

Veja também

Com direção de Ana Cristina Viana e baseada no texto de Emmanuel Nogueira, a obra conta com elenco majoritariamente da região do Cariri. São quase 50 atores no espetáculo, além de uma equipe técnica de cerca de 30 profissionais.

Antes das três apresentações oficiais do espetáculo, “Padre Cícero - A história de um santo do povo” terá um ensaio geral neste sábado (16), às 19h, também na Praça da Igreja Matriz de Juazeiro do Norte.

Padre Cícero - A história de um santo do povo

Quando: dias 17, 18 e 19, sempre às 20h

Onde: Praça da Matriz de Juazeiro do Norte

Mais informações: no Instagram @padrecicero_santodopovo