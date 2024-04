Ednardo 79 anos: no dia do aniversário, músico lança EP com gravações inéditas e promete novidades

É em clima de festa que o cantor Ednardo lança, nesta quarta-feira (17), um EP com duas gravações inéditas. A data escolhida é mais que especial: o dia do aniversário de 79 anos do mestre do Pessoal do Ceará, que celebra também os mais de 50 anos dedicados à música.

As canções “Bip Bip” e “De Areia e Vento” datam de 1972, ainda no início da carreira de Ednardo, e foram feitas com parcerias históricas do cantor: Belchior e Tânia Cabral, respectivamente.

Ambas já fazem parte do álbum “Sarau Vox 72”, uma gravação em cassete do evento de mesmo nome feita de forma independente e amadora, mas chegam aos fãs pela primeira vez em gravação e mixagem profissionais.

A ideia de finalmente lançar o duo de músicas surgiu, segundo Ednardo, “daquela vontade que a gente tem de se movimentar o tempo todo”. As gravações ocorreram em São Paulo, no fim do ano passado, e serão lançadas de forma híbrida – em um evento aberto ao público no Iate Clube, às 17h, e online, em uma live no perfil do Instagram de Ednardo, às 17h30.

Legenda: Capa do EP também é obra de Ednardo Foto: Reprodução

Quem for ao evento presencial terá a oportunidade de comprar e autografar o EP, cuja capa também é obra do multiartista cearense. O desenho, feito em 1980, foi escolhido entre os mais de 2 mil de seu acervo, conta Ednardo.

O artista adianta que, além das novas gravações, deve trazer outras novidades ainda em 2024. Uma exposição com parte das centenas de desenhos e pinturas que produz desde a adolescência, ainda sem data de estreia, é a principal delas.

Ainda se preparando para celebrar os 79 anos, Ednardo já faz planos para a grande comemoração das oito décadas de vida, em 2025. “Eu não paro de trabalhar. Estou preparando também um livro, para ser lançado ano que vem, nos meus 80 anos”, afirma.

“É um livro que é um misto de tudo. Sou eu falando das pessoas, os meus desenhos, minhas crônicas”, explica. A obra está sendo produzida em parceria com o jornalista Luã Diógenes e o artista plástico Rafael Limaverde.

“Não é uma autobiografia. São as coisas que eu acho da vida, ilustradas pelas minhas artes plásticas. Como o livro ainda está sendo feito, não quero adiantar muito ainda não", brinca. "Mas vai ser uma boa coisa”, conclui.

Pessoal do Ceará: canções resgatam memórias e parcerias

Legenda: Artista é um dos principais nomes da cena musical nordestina e brasileira Foto: Maira Sales/Divulgação

Foi na sétima e última edição do Festival Internacional da Canção do Rio de Janeiro (FIC), em 1972, que a música "Bip Bip" foi apresentada ao público pela primeira vez. Na ocasião, ela se destacou na voz do cantor Claudio Ornellas, mas nunca ganhou registro fonográfico. A composição, feita em parceria com Belchior, foi um dos destaques da edição.

Ednardo rememora como sugeriu ao amigo que os dois pensassem em uma canção exclusiva para o festival. Inicialmente, Belchior não acreditava que a dupla tinha chances, mas Ednardo insistiu.

“Ele disse ‘eita, Festival Internacional da Canção, é coisa grande’. Aí eu falei ‘Não, mas a gente é grande também’”, lembra, em meio a risadas. “Então, nós saímos diretamente do Bar do Anísio para São Paulo, e a música foi uma das escolhidas. Foi uma maravilha. Enquanto a gente cantava no Anísio para 15 pessoas, fomos cantar para 30 mil de uma vez só, lá no Maracanãzinho”, completa.

A relevância da música e da parceria de sucesso foi motivo mais do que suficiente para trazê-la de volta, em versão reformulada, no EP Canções Inéditas. Mas outra parceria da época do Pessoal do Ceará também foi resgatada, como um presente – e um lembrete – do aniversariante para os fãs.

“De Areia e Vento”, composição feita em parceria com a cantora, compositora e instrumentista Tânia Cabral, resgata a importância das artistas mulheres para a cena musical que começou a despontar no Estado e no País na década de 70.

“O pessoal pensa muito que nós, do Pessoal do Ceará, somos só homens. E não é verdade, tem uma quantidade muito grande de mulheres. As pessoas sempre se referem a Ednardo, Belchior, Fagner, Fausto Nilo, Rodger Rogério e por aí vai, mas às vezes esquecem de citar que tem mulheres maravilhosas como Téti, Amelinha, Tânia Cabral e muitas outras”, enfatiza.

Anteriormente, Ednardo chegou a gravar com Tânia duas vezes, em “Varal” e “Palmas Pra Dar Ibope”. “Faço questão de colocar essa parceria com a Tânia, porque ela é uma cantora, compositora e instrumentista maravilhosa, que poucas pessoas conhecem. E as mulheres precisam aparecer também”, conclui.

Serviço

Lançamento do EP “Ednardo – Canções Inéditas”

Quando: Quarta-feira, 17 de abril

Presencial: Iate Clube de Fortaleza, às 17h | Gratuito e aberto ao público

Online: No Instagram, às 17h30