Diário do Nordeste lança “Que Nem tu”, videocast de entrevistas com personalidades nordestinas

O DN para além do que se lê. Olhos e ouvidos estarão ainda mais conectados com a marca que já é sinônimo de credibilidade e influência no Nordeste. Hoje, entra ao ar, o ‘Que Nem Tu’, primeiro videocast do Diário do Nordeste que tem o foco em entrevistas com personalidades nordestinas que são referências nas mais diversas áreas.

Entrevistas presenciais longas e de profundidade, com duração de pelo menos uma hora, planejadas para dar protagonismo aos mais variados nomes da cultura, política, economia, esporte, entretenimento, cultura digital e muito mais. Vai ao ar, sempre às quintas-feiras, às 18h, no YouTube do Diário do Nordeste e nas principais plataformas de podcast.Para o diretor de jornalismo do Sistema Verdes Mares ( SVM), Gustavo Bortoli, o lançamento do “Que Nem Tu” reforça a responsabilidade com a informação tão cara ao jornalismo profissional para além da linguagem.

Formato

“Essa nova modalidade de videocast trabalhada dentro do SVM traz a chancela e o carimbo do Diário do Nordeste. Isso significa na prática que todos os conteúdos são produzidos por jornalistas profissionais, que têm a preocupação com a informação, com a checagem e sobretudo de discutir assuntos e temas relevantes para o Ceará e para o Nordeste", pontua Bortoli.O coordenador de jornalismo do Diário do Nordeste, criador e apresentador do videocast, Alan Barros, reforça que o novo produto nasce coma intenção de levar à audiência conteúdos de extrema relevância e qualidade, além de dar protagonismo ao nordestino.“Ao dar voz a diferentes referências da nossa região, a gente mostra a quem nos assiste a enorme quantidade de talentos que temos por aqui. Pessoas incríveis com histórias surpreendentes e que nos fazem ter muito orgulho por serem nordestinos que nem a gente. Nordestinos que pisam no preconceito, amam o sotaque que possuem e que estão fazendo história em diferentes segmentos”, explica o coordenador de jornalismo, criador e apresentador do videocast, Alan Barros.

O novo produto audiovisual digital tem como foco contar histórias que emocionam, surpreendem e engajam. Apesar de apostar em entrevistas profundas, conduzidas pelos jornalistas Alan Barros e Karine Zaranza, traz leveza com um clima descontraído de bate-papo.

As entrevistas são publicadas na íntegra tanto no Youtube do Diário do Nordeste quanto em plataformas de áudio. Mas também são feitos cortes com trechos curtos e importantes do programa que serão divulgados no site e nas redes sociais.



Outro ponto é a possibilidade de levar esse material também para a TV Diário e Verdinha. “A nossa estratégia de produto é 'cadência em rede'. O que seria? Produzir conteúdos editoriais de qualidade, com propostas de valor definidas, e distribuição em digital, rádio e TV. Exploraremos inicialmente com 3 modelos para teste para colher os dados e os feedbacks necessários para evoluir", explica Ívila Bessa, gerente de jornalismo do Diário do Nordeste, Verdinha e TV Diário.



O “Que Nem Tu” é, na verdade, o pontapé nessa trajetória de entrega de novos produtos audiovisuais da marca. Outras novidades devem surpreender o público em breve. Para Karine Zaranza, coordenadora de jornalismo do Diário do Nordeste, há um direcionamento na diversidade e qualidade de conteúdos e plataformas de informação para o consumidor.



“Estamos com o dois podcasts, o Ponto Poder Cafezinho e o Pauta Segura, já entregues. Agora, chegamos com o Que Nem Tu, vindo também com áudio e vídeo. Outros produtos audiovisuais estão saindo do forno e demonstram nosso desejo de estar sempre junto ao nosso público, contexto em que ele vive, em seu cotidiano, sua jornada”.

