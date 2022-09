Podcast PontoPoder Cafezinho discute as propostas dos candidatos ao Governo do Ceará

O podcast PontoPoder Cafezinho, que vai ao ar nesta sexta-feira (9), discute as propostas dos candidatos mais competitivos ao Governo do Ceará. Disputam o cargo o deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), e o deputado estadual Elmano de Freitas (PT).

Para o episódio de número #48, participam do debate a repórter Thatiany Nascimento e o colunista de política William Santos. Comanda o programa o editor e colunista de política Sistema Verdes Mares, Wagner Mendes.

A menos de um mês para os cearenses irem às urnas decidir o próximo comandante do Executivo estadual, os debates, as críticas e os ataques entre os candidatos se intensificaram. No entanto, os eleitores querem saber o que os postulantes têm a sugerir para áreas como segurança pública, saúde, economia e educação.