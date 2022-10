Diário do Nordeste lança podcast 'Pauta Segura' com bastidores de reportagens investigativas

Você tem curiosidade em saber sobre como as pautas jornalísticas chegam à redação e a rotina de quem trabalha com notícias de segurança? O Diário do Nordeste lança nesta segunda-feira (31) o podcast 'Pauta Segura', levando aos ouvintes detalhes das coberturas de grandes matérias acerca da Segurança Pública do Ceará.

Neste primeiro episódio, o editor Emerson Rodrigues e a repórter Emanoela Campelo conversam sobre os bastidores da série de reportagens 'Consórcio do Crime: Apostas fora da lei'.

De avisos ameaçadores disseminados por uma facção ao processo de lavagem de dinheiro com a distribuição de valores milionários para fomentar o 'mundo do crime' no Estado do Ceará. A Polícia Civil desarticulou um esquema grandioso, que uniu a alta cúpula de uma facção carioca a empresários cearenses.

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a um relatório com detalhes do caso. Neste primeiro episódio do podcast 'Pauta Segura', você é convidado para uma conversa intimista e saberá como as pautas são desenvolvidas.

