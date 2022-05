Dia do Brincar: lugares gratuitos e ao ar livre em Fortaleza para aumentar a diversão

Brincar é essencial. Promover essa atividade mais ainda. Existe até data para celebrar a diversão. Festejado neste sábado (28), o Dia Internacional do Brincar recupera o valor da alegria e da convivência saudável, sobretudo entre crianças.

O momento é comemorado desde 2000, após reconhecimento do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Mais de 40 países dedicam programação exclusiva para esse fim.

Em Fortaleza, vários lugares gratuitos e ao ar livre estreitam laços com brincadeiras. Do Itaperi ao Cocó, passando pelo Meireles e o Presidente Kennedy, há opções para quem busca inspirar a recreação por meio do contato com a natureza.

Além disso, muitos dos espaços oferecem aparelhagem específica para os pequenos, convidando pais ou responsáveis a embarcar no lazer com toda a segurança.

Listamos alguns desses principais recantos na Capital para que o Dia do Brincar seja todo dia. Que tal reunir os pimpolhos para viver experiências simples e inesquecíveis?



Parque Cidade da Criança

Legenda: Totalmente requalificado, o espaço conta com piso acessível e drenante, iluminação em LED, mobiliários urbanos, bicicletário, paisagismo e áreas de praça Foto: Natinho Rodrigues

Reaberto no fim do ano passado, o Parque Cidade da Criança encabeça esta lista por já possuir no nome uma menção aos pimpolhos. Totalmente requalificado, o espaço de 27 mil m² de área conta com piso acessível e drenante, iluminação em LED, mobiliários urbanos, bicicletário, paisagismo e áreas de praça. Tudo no Centro da cidade. Ilhas pedagógicas completam o cenário, com brinquedos que aguçam as habilidades motoras das crianças.

Serviço

Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro

Parque Rachel de Queiroz

Legenda: Com ampla área de lazer, o lugar possui no paisagismo um dos principais destaques; terreno aberto para sentir o vento e a vida Foto: Thiago Gadelha

Outra ótima pedida é o Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, também recentemente inaugurado. Com ampla área de lazer, possui no paisagismo um dos principais destaques. Mais de 2.400 espécies de plantas, a exemplo de arbustos, árvores e palmeiras, podem ser encontrados por lá, além de estação de tratamento conhecida como wetlands, com nove micro lagoas. O parque é o maior de Fortaleza e o segundo maior do Estado.

Serviço

Pres. Kennedy, Fortaleza

Praça Luíza Távora

Legenda: A brinquedopraça possui piso anti-impacto e brinquedos infantis para crianças de 3 a 12 anos Foto: Divulgação/Governo do Estado do Ceará

No coração da Aldeota, a Praça Luíza Távora ganhou em 2021 um equipamento que estimula o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional de crianças. A brinquedopraça possui piso anti-impacto e brinquedos infantis: casinhas duplas – uma com ponte de playground e outra com ponte de eucalipto – escorregadores com balanço triplo, gangorras, brinquedos em mola, gangorra dupla frontal e um balanço frontal. Estes dois últimos são inclusivos, permite que bebês de colo e crianças com deficiência se divirtam.

Serviço

Av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota

Parque Dom Aloísio Lorscheider

Legenda: Com 27 mil m², o espaço conta com areninha, brinquedopraça, academia ao ar livre, rampa de skate e quadras poliesportivas Foto: Divulgação/Governo do Estado do Ceará

No bairro Itaperi, o Parque Dom Aloísio Lorscheider é um dos novos points da região para a criançada e toda a família. Com 27 mil m², o espaço conta com areninha, brinquedopraça, academia ao ar livre, rampa de skate, quadras poliesportivas – incluindo quadra de areia para práticas de esportes como beach tennis – além de anfiteatro, quiosques e biblioteca. Curiosidade: a requalificação da área aconteceu onde funcionou o Instituto Penal Professor Olavo Oliveira I (IPPOO I), que já foi o maior presídio do Estado. Novas cores e esperança.

Serviço

Av. Bernardo Manuel, 10071 - Itaperi

Floresta do Curió

Legenda: Além da flora, a mata abriga grande diversidade de fauna, promovendo o contato entre a população e a natureza; as crianças adoram Foto: Kid Júnior

Pulmão da Mata Atlântica em plena Fortaleza (RMF), a Floresta do Curió tem vegetação nativa entrecortada por pequenos riachos e nascentes. O cenário pode ser conferido por quem passeia por uma das três trilhas que cortam os 57 hectares da área, entre os bairros de Messejana e Curió. Além da flora, a mata abriga grande diversidade de fauna, promovendo o contato com a natureza. As crianças adoram. Há ainda uma sala ao ar livre, dedicada a cursos, palestras e aulas práticas.

Serviço

Av. Professor José Arthur de Carvalho, 644-1002 - Lagoa Redonda. De terça à domingo das 6h às 15:30h, com acesso gratuito

Parque do Cocó

Legenda: Brinquedopraça do Parque do Cocó conta com área de 307m², piso emborrachado anti-impacto e 10 brinquedos Foto: Divulgação/Governo do Estado do Ceará

Maior e mais famosa área verde da cidade, o Parque do Cocó possui uma brinquedopraça desde março deste ano. O equipamento é voltado para o desenvolvimento infantiil. A área é de 307m², com piso emborrachado anti-impacto e 10 brinquedos – casinha dupla com ponte em eucalipto, casinha dupla de playground, brinquedos de mola, dois escorregadores com balanço triplo, duas gangorras dupla em eucalipto, uma gangorra acessível e um balanço frontal acessível.

Serviço

Av. Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó

