Crianças e jovens da Fundação Raimundo Fagner apresentam recitais virtuais em julho

Além do amor pela flauta, os jovens Francisco Rian, 14 anos, e Luiz Guilherme, 15, partilham a experiência de fazer parte do mesmo projeto, ainda que em cidades diferentes. Um em Fortaleza e o outro em Orós, os dois integram as orquestras da Fundação Raimundo Fagner, que, no contexto pandêmico, também precisaram se adaptar ao formato virtual.

Neste mês de julho, aliás, será possível conferir o resultado dessa novidade. Nos dias 10 e 17, os espetáculos "Fagner, o recital" e "Romantismo, melodias e canções", que já foram realizados presencialmente em outros anos, ganham uma nova roupagem no digital. Eles serão apresentados gratuitamente no canal do YouTube da instituição.

O maestro Eduardo Saboya, atuante há oito anos da Fundação, contextualiza o processo que culminou nestes dois trabalhos, nos quais conduziu a direção musical em parceria com Nonato Vieira, de Orós.

Eduardo Saboya Maestro da Fundação Raimundo Fagner Desde o ano passado mantemos nossas atividades de maneira virtual (aulas on-line, videoaulas, apresentações). No que diz respeito aos espetáculos, fizemos as gravações, de maneira presencial, porém, um aluno de cada vez, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária”, reforça.

Aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e Ministério do Turismo com patrocínio do grupo Três corações, os recitais foram viabilizados pelo projeto pedagógico @Aprendendo com Arte, que atende cerca de 400 crianças e adolescentes de Fortaleza e Orós.

Legenda: Cerca de 400 crianças são atendidas pela Fundação Raimundo Fagner Foto: Reprodução

Apresentações

“Fagner, o Recital”, revisita a apresentação feita em homenagem aos 70 anos do músico cearense. “Cantaremos e tocaremos grandes sucessos, como ‘Jardim dos animais’, ‘Fanatismo’ e ‘Mucuripe’, que marcaram época pela voz do grande compositor e intérprete Raimundo Fagner, nosso presidente”, conta o maestro.

Já em “O Romantismo: melodias e canções”, os estudantes trazem ao público peças do período romântico (fim do séc XVIII até o séc XIX), como Ewig dein (Ludving Van Beethoven), Ave Maria (Franz Schubert) e Antífona para Cântico Benedictus (José Maurício Nunes Garcia).

Legenda: As gravações para os recitais duraram dois meses e meio Foto: Reprodução

As gravações tiveram início em maio e cada espetáculo tem uma duração prevista de 35 minutos. São cerca de 80 estudantes envolvidos, todos na faixa etária de 8 a 17 anos.

“Sem dúvida, com muitos desafios, conseguimos o nosso objetivo: continuar construindo o ‘social’ (mesmo que de maneira virtual) e com aprendizado dos alunos. Consequência disso, apresentaremos 2 lindos recitais neste mês”, enfatiza Eduardo Saboya.

Adaptações

A pandemia alterou a rotina dos estudantes, com novos horários, e também dos educadores, que precisaram de capacitação.

Eduardo Saboya Maestro da Fundação Raimundo Fagner Nem todos os educandos têm celulares ou internet. Por isso, foi preciso, para termos uma boa participação de todos, buscar recursos. E conseguimos através da Cultura Viva, Prêmio Fomento e SDHDS adquirir 280 tablets e 260 chips com internet”, partilha.

O flautista Rian, que já integra o projeto desde 2014, não foi contemplado, visto que já tinha o próprio celular para acompanhamento das atividades. “Foi um pouco difícil no começo para se acostumar com as aulas virtuais, mas agora não vejo mais uma dificuldade no aprendizado”, admite.

Legenda: Luiz Guilherme, de Orós, durante gravações Foto: Reprodução

Em Orós, Luiz Guilherme também reconhece os desafios. “Foi complicado para mim assim como para todos, eu acho, manter a distância das pessoas que gostamos, quase não ter tido uma previsão de quando tudo ia voltar ao normal. Mesmo assim, eu tenho participado das atividades e ensaios on-line da Fundação”, diz.

A resiliência dos garotos se explica também pelos planos que eles fazem para o futuro, visto que ambos pretendem seguir com a carreira musical.

“Não há nenhuma outra profissão que eu consiga me interessar nem metade do que eu me interesso pela música”, afirma Guilherme. Já Rian, pretende, inclusive, se aventurar em outros instrumentos. “Tenho muito o que aprender ainda”, conclui.

Serviço

Recitais "Fagner, o recital" e "Romantismo, melodias e canções", da Fundação Raimundo Fagner - Respectivamente nos dias 10 e 17 de julho, às 16h.

Transmissão no canal da Fundação Raimundo Fagner no YouTube. Gratuito.

Mais informações: Site, redes sociais: @frfagner.Tel: (85) 3274-3726.