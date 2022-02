Conheça opções de parques e jardins em Fortaleza para descansar e curtir a natureza

Uma pausa na agitação e rotina diária da metrópole. Em meio às constantes movimentações de seus espaços, Fortaleza reúne opções variadas de locais para atividades ao ar livre ou apenas territórios para quem deseja encontrar refúgios em momentos de reflexão.

São praças, parques e jardins na capital, em diferentes bairros, que conectam experiências para diferentes públicos e faixas etárias, em meio ao avanço do asfalto e concreto, favorecendo experiências junto ao contato direto com a natureza.

Na lista de indicações, destacamos o retorno de um equipamento histórico da capital cearense. Há também áreas verdes com opção de gastronomia e até visitas guiadas por locais que revelam a história da cidade para os visitantes. Se está com esquema vacinal completo e obedece aos protocolos sanitários, o momento é de aproveitar estes lugares.

Parque da Liberdade

Para começar a lista, o retorno de um patrimônio de Fortaleza. Centenário, o parque abriga a Cidade da Criança, que passou por reforma e requalificação de espaços lúdicos para o público infantil. O resgate de um cartão postal que permite o descanso à sombra das árvores.

Legenda: Ponto histórico de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Além do Memorial da Liberdade e posto de vigilância da Guarda-Municipal, o equipamento é ponto de apoio do projeto “Ciclofaixa de Lazer”. No domingo (6/02), o espaço recebe ações educativas sobre segurança no trânsito. Outras atrações são o tabuleiro gigante e o Minicircuito de Bike Infantil.

Serviço:

Ciclofaixa de Lazer na Cidade das Crianças. Domingo (2), de 6h às 12h no Parque da Liberdade. Av. Visconde do Rio Branco, 922, Centro. Grauito.

Jardins do Theatro José de Alencar

Para além dos espetáculos e da arquitetura única desse Monumento Artístico Nacional, o Theatro José de Alencar também permite a conexão com a natureza. A área externa é um deleite para os olhos e reúne o paisagismo de Roberto Burle Marx (1909-1994).

Os jardins projetados permitem a interação com mais de 50 espécies de plantas, derivadas de cinco continentes. O lugar ainda dispõe de palco para realização de eventos. A partir do dia 8 de fevereiro, o Theatro José de Alencar retoma as visitas guiadas.

Serviço:

Visita guiada do Theatro José de Alencar. De terça à sabado (às 9h, 10h, 11h, 14h, 15h e 16h). Agendamento pelos telefones (85) 3101-2583 / 3101-2586. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Até 12 pessoas por visita. Endereço: Rua Liberato Barroso, 525, Centro.

Parque Adahil Barreto

O extenso território verde do parque é área livre para atividades físicas e também para programas como piqueniques, festas infantis e espaço para ensaios fotógraficos de quem quer a natureza como cenário.

Além disso, o Adahil Barreto traz, durante alguns sábados, a “Feira Agroecológica no Parque”, que geralmente começa às 7h.

Legenda: Integrado ao Parque do Cocó, o Parque Adahil Barreto é uma das opções de espaço para piqueniques na Capital Foto: Fabiane de Paula

A iniciativa oferta ao público produtos da agricultura familiar cultivados em pequenas propriedades no Maciço de Baturité e Região Metropolitana de Fortaleza. Quer fugir dos alimentos industrializados? A feira deve reunir mais de 40 tipos de produtos entre hortaliças, folhagens e frutas.

Serviço:

Parque Adahil Barreto. Endereço: Rua Major Virgílio Borba, 177, Dionísio Torres. Feira Agroecológica no Parque. De 7h às 12H. Acesso gratuito.

Jardim Japonês

Convite para descansar e trocar boas horas de conversa, o Jardim Japonês também é um atrativo para tirar fotos e explorar outra Beira Mar. O clima de meditação acompanha a beleza da arquitetura e vegetação nipônica, oferecendo aos visitantes um encontro único com esta paisagem.

Legenda: Prática esportiva no Jardim Foto: Kid Junior

Serviço:

Jardim Japonês. Endereço: Avenida Beira Mar, Meireles. Aberto diariamente, de 8h à meia-noite. Gratuito.

Passeio Público

A história viva de Fortaleza pulsa na Praça dos Mártires, localizada no Centro. A sombra das árvores e a vista privilegiada para o mar permite uma conexão singular com a cidade. O local é ponto de encontro para várias famílias e conta com o Café Passeio, que oferta ao público opções de lanches, almoços e apresentações musicais ao vivo.

Serviço:

Aberto 24 horas. Endereço: Rua Doutor João Moreira, S/n - Centro. Ao lado da Santa Casa de Misericórdia

Espaço Cultural Unifor

Uma pausa para aproveitar a natureza e ter uma experiência única no campo das artes plásticas. Sob o contato do inspirador jardim mantido pela Unifor, os visitantes podem aproveitar o passeio gastronômico do Café das Artes. No Espaço Cultural Unifor, duas exposições seguem abertas para visitação.

Legenda: Gastronomia, natureza e arte no Espaço Cultural Unifor Foto: Ares Soares

A 21ª Unifor Plástica – Corpo Ancestral ilumina as produções de artistas cearenses e nacionais. Celebrando os 50 anos da Fundação Edson Queiroz (FEQ), a exposição “50 Duetos” traz obras de nomes como Lasar Segall (1889-1957) Iberê Camargo (1914-1994).

Serviço:

Espaço Cultural Unifor. Endereço: Avenida Washington Soares, 1321, Edson Quieiroz. Visitação: terça a sexta-feira (9h às 18h), sábados e domingos (10h às 18h). Gratuito.

Casa de José de Alencar

Além de ser o lugar onde nasceu José de Alencar (1829-1877), o espaço oferta sete hectares com muita natureza e paz. Para quem deseja uma visita orientada e conhecer mais da história e segredos do lugar, a Universidade Federal do Ceará (UFC) disponibiliza horário de visitação.

Legenda: Casa de José de Alencar: visitas guiadas para até 10 pessoas Foto: Kid Junior

Para acessar os espaços expositivos da Casa de José de Alencar com mediação cultural, basta realizar agendamento através do formulário disponível nesse link. Os encontros acontecem de segunda à sábado, com grupos de até 10 pessoas.

Serviço:

Casa de José de Alencar. Endereço: Av. Washington Soares, 6055, José de Alencar. Visitas guiadas nos seguintes dias e horários: de segunda a sexta (às 8h30, às 9h30, às 10h30, às 13h30, às 14h30 e às 15h30) e aos sábados (às 8h30, às 9h30 e às 10h30). Contato: (85) 3366.9276.

Parque do Cocó

No domingo (6), o espaço verde mais popular de Fortaleza recebe o Viva Parque. De 7h às 12h, o Cocó recebe programação com yoga, zumba, dança de salão, aeróbica e slackline.

Legenda: Parque do Cocó em sintonia com as caminhadas Foto: Kid Junior

Para os pequenos, a recreação traz contação de história, brincadeiras tradicionais e cama elástica. Oportunidade de um programa lúdico em família.

Serviço: Parque Estadual do Cocó. Endereço: Avenida Padre Antônio Tomás, S/N, Cocó.