Complexo Estação das Artes lança programação do fim de semana com shows, exposições e gastronomia

Música, gastronomia e exposições guiadas tomam conta do Complexo Cultural Estação das Artes neste feriado de Corpus Christi. A programação gratuita começa nesta quinta-feira (8) e segue até domingo (11).

Segundo o Instituto Mirante, que gere a Estação das Artes e a Pinacoteca, no Centro, estão abertas para visitação as exposições "Se Arar", "No lápis da vida não tem borracha" e "Amar se aprende amando".

E tanto nesta quinta como no sábado (10), a Pinacoteca fará edições da visita mediada "Percursos Entrelaçados: Linhas e gestos", para proporcionar ao público uma investigação mais sensível sobre as obras expostas, percebendo as distintas fruições poéticas que transitam entre técnicas e temporalidades. As inscrições são por ordem de chegada e os passeios estão previstos para começar às 16 horas.

Já na Estação das Artes, a programação começa também neste feriado, às 19 horas, com o "Batuque do Dipas", do artista Felipe de Paula. O projeto teve início em 2018 e consiste na experimentação e pesquisa de um repertório em samba, que caminha entre tradição e modernidade, além de um trabalho autoral.

Na sexta (9), para relembrar o Carnaval, o bloco 'Pra Quem Gosta é Bom' irá ocupar a Praça da Estação das Artes. A folia está prevista para começar às 18h30 e seguir até 20h30, mas a DJ Julyanna, integrante do bloco, já abre a programação com discotecagem a partir de 17h30.

No sábado (10), será a vez do show "Minha pele, meu legado", do grupo Mais Melanina, tomar conta do palco da Estação das Artes, entre 17h30 e 20h30. O grupo é formado por músicos das periferias de Fortaleza e de outras regiões do Ceará e costuma mesclar reggae e samba em seu repertório.

Legenda: Marcelo di Holanda e Mateus Farias se apresentarão no Mercado AlimentaCE no domingo (11) Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação

Gastronomia

Os visitantes que forem à Estação das Artes neste fim de semana também poderão experimentar os sabores e os sons proporcionados pelo Mercado AlimentaCE. Na sexta (9), o happy hour conta com set da DJ Lolost, que toca das 20h30 às 22h. Já no domingo, o almoço será regado às vozes de Marcelo di Holanda e Mateus Farias, que apresentarão o show "Brasilidades", com destaque à produção nordestina.

Estarão presentes no espaço, com novos cardápios para o público, os restaurantes Mira Cozinha, Lamarca, Let's bora, Jão Burguer, Oyá Murá e chef Noah Passos.

Programação

Estação das Artes

Quinta-feira (8)

17h30 - Abertura do equipamento

19h às 21h - Batuque do Dipas

Acesso: gratuito e livre. Entrada até 21h30 e/ou até atingir a capacidade máxima do equipamento. Saída com retorno.

Sexta-feira (9)

17h30 às 18h30 - DJ Julyanna

18h30 às 20h30 - Ensaio aberto: Bloco Pra Quem Gosta é Bom

20h30 às 22h - DJ Lolost no Mercado AlimentaCE

Acesso: a programação acontecerá na Praça da Estação das Artes. Dentro do equipamento, a entrada é gratuita e livre até 21h30. Saída com retorno.

Sábado (10)

16h - Abertura do equipamento

17h30 às 20h30 - Grupo Mais Melanina

Acesso: gratuito e livre. Entrada até 21h30 e/ou até atingir a capacidade máxima do equipamento. Saída com retorno.

Domingo (11)

9h às 12h - Pintura infantil

11h às 12h30 - Keyliane Cristian e banda

13h às 15h - Marcelo Di Holanda e Mateus Farias no Mercado AlimentaCE

Acesso: gratuito e livre. Saída com retorno até atingir a capacidade máxima do equipamento.

Pinacoteca

Legenda: A Pinacoteca fará visitações guiadas ao longo do fim de semana Foto: Marília Camelo/Divulgação

Quinta-feira (8)

Percursos Entrelaçados: Linhas e Gestos

Horário: 16h às 17h

Onde: Pavilhão expositivo - "Se Arar"

Classificação Indicativa: Livre

Sábado (10)

Percursos Entrelaçados: Corporeidades e Movimento

Horário: 16h às 17h

Onde: Pavilhões expositivos: "Se Arar" e "Amar Se Aprende Amando"

Classificação Indicativa: Livre

Domingo (11)

Ação Formativa com Crianças - Bonitinho Pra Chover

Horário: 11h às 12h

Onde: Pavilhões expositivos da Mostra Bonito Pra Chover

Classificação Indicativa: Crianças de 4 a 6 anos

Vagas: 15

Ação Formativa com Crianças - Uma história no museu: Bicho - Antônio Bandeira

Horário: 16h às 17h

Onde: Pavilhões expositivos da Mostra Bonito Pra Chover

Classificação Indicativa: Crianças de 6 a 8 anos

Vagas: 15

Observações: Todas as atividades são gratuitas. A programação infantil requer sempre o acompanhamento de um adulto responsável por cada criança. A Pinacoteca do Ceará dispõe dos seguintes recursos de acessibilidade: audiodescrição, abafadores de ruídos, videoguias em Libras, cadeira de rodas, intérpretes de Libras e peças táteis