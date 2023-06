O que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Fortaleza?

O Corpus Christi é celebrado nesta quinta-feira (8). Mesmo não sendo feriado nacional, a data é ponto facultativo no Ceará e feriado em Fortaleza, conforme anunciou o governador do Estado, Elmano de Freitas. O chefe do executivo estadual e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciaram que a sexta-feira (9) será ponto facultativo para servidores.

Os equipamentos públicos, os bancos e as agências dos Correios estarão fechadas. Contudo, bares, restaurantes e lojas poderão funcionar, a critério do estabelecimento. Já os supermercados e postos de combustíveis terão funcionamento normal.

A data ocorre 60 dias após a Páscoa, quando católicos celebram a "eucaristia", um dos principais sacramentos que fundamentam a religião. Corpus Christi é a data em que católicos celebram o corpo e o sangue de Jesus Cristo.

Veja funcionamento nesta quinta-feira (8)

SUPERMERCADOS

O funcionamento se dará normalmente, de 7h às 00h, a depender do bairro. Conforme a Associação Cearense de Supermercados, os estabelecimentos só fecham em Fortaleza e Região Metropolitana no Natal e Ano Novo.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Os postos de combustíveis terão funcionamento normal em todo o Ceará, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

BARES E RESTAURANTES

Os bares e restaurantes possuem autorização para funcionamento em feriados, segundo o Sindicato de Restaurantes, Bares, Barracas de Praia, Buffets e Similares do Ceará (Sindirest-CE). Contudo, a remuneração aos trabalhadores deverá ser paga em dobro, salvo se houver a concessão de folga compensatória.

LOJAS

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL-Fortaleza), as lojas de rua, que optarem por abrir, funcionarão das 9h às 16h. As de shoppings variam de acordo com o critério dos estabelecimentos.

Shoppings

Iguatemi Bosque

As lojas e quiosques do Iguatemi Bosque terão funcionamento normal na próxima quinta-feira (8). As operações de alimentação e lazer, além de supermercados irão funcionar no horário tradicional. O cinema conta com sessões a partir das 13h.

Apenas os serviços de atendimento ao público como Correios, Detran, Polícia Federal e Casa do Cidadão estarão fechados na quinta-feira.

Lojas e Quiosques - 10h às 22h

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer - 10h às 22h

Restaurantes - 11h às 01h

Cinema - 13h às 22h

Supermercados - 7h às 22h

Laboratório Emílio Ribas – 7h às 17h

Cactus Sports Park - 6h às 22h

Cobasi - 8h às 21h

CLDO - 8h às 20h

Lotérica - 10h às 18h

Correios - Fechado

Polícia Federal - Fechado

Detran - Fechado

Casa do Cidadão - Fechado

RIOMAR

As lojas e os quiosques dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão normalmente, das 10h às 22h. A exceção é para órgãos públicos e banco, que fecham, além das academias cujos horários serão diferenciados. As plataformas de vendas RioMar Online têm atendimento normal, das 10h às 21h.

SHOPPING ALDEOTA

No feriado desta quinta-feira (8), Corpus Christi, o Shopping Aldeota funcionará em horário especial:

Praça de Alimentação - 12h às 19h

Lojas e quiosques - 13h às 19h

Pão de açúcar - 9h às 19h

BENFICA

Na quinta-feira (8), o Shopping Benfica funcionará em horário normal, das 10h às 22h. Os Cinemas Benfica também estarão com o funcionamento normal, com bilheteria em funcionamento das 12h45 às 20h15. Os filmes em cartaz podem ser consultados no site shoppingbenfica.com.br.

ENEL

A lojas de atendimento da Enel estarão fechadas no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8). Contudo, equipes da companhia atuarão em campo, através dos canais de atendimento da concessionária.

Os canais de atendimento são:

Central de Relacional (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia

Redes sociais da Enel no Facebook ou Twitter

Aplicativo da Enel Ceará

Whatsapp da Enel (21) 99601-9608 enviando um "Olá"

CORREIOS

As agências dos Correios não terão funcionamento nesta quinta-feira (8). A Central de Atendimento dos Correios (CAC) terá funcionamento online e por telefone nesta quinta-feira (8), no site ( https://www.correios.com.br/) e nos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100. O atendimento será retomado na sexta-feira (9), em todas as agências.

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) comunicou que as agências bancárias não irão funcionar nesta quinta-feira (8). O atendimento nas agências é normalmente para atendimento ao público, na sexta-feira (9). O Sindicato dos Bancários do Ceará confirmou a informação e não terá funcionamento nesta quinta, com o retorno apenas na sexta-feira (9).

Polícia Federal

A Polícia Federal informou que não haverá expediente devido ao ponto facultativo de Corpus Christi. A sexta-feira (9) passou a ser ponto facultativo para a administração pública federal.

O posto da PF no Shopping Iguatemi Fortaleza e o posto da PF no Vapt Vupt de Juazeiro do Norte voltarão com as atividades na segunda-feira (12).

O serviço de plantão na sede da Superintendência Regional funcionará normalmente e poderá ser acionado por meio dos telefones (85) 3392-4924/4934 e o da Delegacia em Juazeiro do Norte /CE pelo telefone (88) 3311-3232.

