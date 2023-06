Missa de Corpus Christi: veja horário e onde assistir em Fortaleza

O feriado de Corpus Christi, celebrado pela Igreja Católica nesta quinta-feira (8), terá programação especial de missas em pelo menos 30 paróquias e santuários da Arquidiocese de Fortaleza durante todo o dia.

Tradicionalmente, a festa ocorre na quinta-feira depois da solenidade da Santíssima Trindade que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. Também constitui um desdobramento da Quinta-feira Santa.

A comemoração é oficialmente chamada de Festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Conforme o padre Brendan Coleman, a solenidade deve ser vista "em conexão com a devoção do Santíssimo Sacramento, que desabrochou poderosamente ao longo do século Xll e na qual se realçava de maneira particular a presença real de Cristo todo no pão e vinho consagrado".

Na data, algumas igrejas promovem procissão como parte da celebração em alusão à caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida com a arca da aliança à frente.

Em muitas cidades no Brasil, é costume ornamentar as ruas por onde passa a procissão com tapetes coloridos e desenhos de inspiração religiosa.

Veja horário e onde assistir celebrações de Corpus Christi em Fortaleza

1 – Paróquia São José- Catedral Metropolitana – Centro

9h, 11h e 19h (após a chegada da Procissão de Corpus Christi)

17h – Na Igreja de São Pedro

17h30 – Na Igreja da Prainha

2 – Santuário Arquidiocesano de Adoração – Paróquia São Benedito - Centro

14h – Louvação

15h – Adoração

16h - Missa Solene de Corpus Christi presidida por Dom José Antonio Aparecida Tosi Marques, Arcebispo de Fortaleza

17h – Procissão até a Catedral Metropolitana

3 – Paróquia Cristo Rei – Aldeota

17h - logo após segue a procissão nas ruas próximas à igreja

4 – Paróquia São Francisco de Paula - Aratuba

17h

5 - Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres – Caucaia

7h – Igreja Matriz

7h – Comunidade Japuara

8h – Comunidade Planalto Cauípe

9h – Comunidade Vila Góis e Camará I

17h – Procissão – saída da Comunidade Vila Góis até a Igreja Matriz seguida de Santa Missa

Obs.: Confecção do tapete de Corpus Christi pela manhã

6 – Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Pacajus

7h – Igreja Mãe (Igreja antiga) e Exposição do Santíssimo Sacramento

16h – Benção do Santíssimo

16h30 – Concentração para a saída da Procissão da Igreja Mãe para a Igreja Matriz

Obs.: Confecção do tapete de Corpus Christi pela manhã

7– Paróquia Mãe Santíssima – Parque Dois Irmãos

8h – Adoração em todas as Capelas

8h às 18h - Adoração na Igreja Matriz

18h - Santa Missa na Igreja Matriz e Procissão

8 - Paróquia Santa Luzia – Meireles

8h e 17h, seguida de Procissão

9 - Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Fátima

7h, 9h, 12h, 17 e 19h

10 - Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Centro

8h, 10h, 12h e 16h - Santa Missa

17h - Procissão

9h, 11h e 13h – Adoração ao Santíssimo

11 - Paróquia Nossa Senhora da Glória – Cidade dos Funcionários

7h, 11h, 17h e 19h – Santa Missa

Das 8h às 10h30 e das 14h às 17h – Adoração ao Santíssimo

Procissão de Corpus Christi sairá às 18h da Igreja da Casa da Mãe Rainha rumo a Igreja Matriz.

12 – Paróquia/ Santuário São Francisco das Chagas – Canindé

16h

13 – Santuário Sagrado Coração de Jesus – Centro

7h e 16h

14 – Paróquia São Pedro e São Paulo – Jardim Guanabara

7h30 e 17h seguida de Procissão

Adoração ao Santíssimo durante o dia todo

15 – Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Redenção

17h seguida de Procissão

16 – Área Pastoral São Pedro – Canindé

17h – Adoração ao Santíssimo

18h – Santa Missa

17 – Paróquia São José – Lagoa Redonda

18h – Adoração e concentração da Procissão na Capela Nossa Senhora de Fátima rumo a Igreja Matriz

19h – Santa Missa

18 – Paróquia Nossa Senhora das Graças – Parque Santa Maria

17h

19 – Paróquia Nossa Senhora das Graças – Pindoretama

17h

20 – Paróquia Imaculado Coração de Maria – Henrique Jorge

15h - Santa Missa

Procissão sai da Comunidade Santa Luzia até a Igreja Matriz.

21 – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jereissati e Timbó

9h – Igreja Matriz - Jereissati

16h – São Judas – Timbó

Após a Santa Missa haverá a Procissão saindo do Timbó para a Igreja Matriz

22 - Paróquia Santa Terezinha – Marechal Rondon

8h às 11h – Igreja Santa Terezinha

8h às 11h – Igreja Nossa Senhora de Fátima

23 – Paróquia São Raimundo Nonato – Rodolfo Teófilo

8h – Exposição do Santíssimo

15h30 - Adoração e Bênção

16h – Procissão

17h – Santa Missa

24 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Lagoa Seca – Pacajus

7h - Santa Missa

15h – Tarde Eucarística na Capela Santa Terezinha, Buriti dos Esmeros

18h – Procissão

19h - Santa Missa na Igreja Matriz

25 – Paróquia São Pedro – Barra do Ceará

7h – Igreja Nossa Senhora de Fátima

8h30 – Santa Missa na Igreja Matriz

9h – Igreja São Francisco

17h – Saída da Procissão da Igreja São José para a Igreja São Sebastião

26 – Paróquia Nossa senhora Aparecida – Montese

16h – Santa Missa na Capela de Nossa Senhora de Guadalupe

17h – Procissão

18h30 – Santa Missa na Igreja Matriz

27 – Paróquia Bom Jesus dos Navegantes – Parajuru – Beberibe

17h – Concentração para a Procissão no Galha, seguindo para a Igreja Matriz em Parajuru

28 – Paróquia Santa Cecília – Bom Jardim

8h – Santa Missa

9h até às 11h – Adoração ao Santíssimo

16h – Procissão nas seguintes comunidades

Santo Expedito

Nossa senhora de Fátima

São Bento

Igreja Matriz

18h – Santa Missa

29 – Paróquia Nossa Senhora da Paz - Aldeota

8h – Santa Missa seguida de Adoração ao Santíssimo até às 12h

16h – Adoração ao Santíssimo seguida de Procissão

30 – Paróquia Nossa Senhora da Saúde – Mucuripe

16h – Adoração ao Santíssimo

17h – Santa Missa

18h – Procissão

19h – Bênção Solene do Santíssimo Sacramento na Capela de São Pedro

31 – Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Bairro Ellery

16h – Santa Missa seguida de Procissão

32 – Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Joaquim Távora

7h, 17h e 19h30 – Santa Missa

8h às 16h30 – Adoração ao Santíssimo Sacramento

18h – Procissão

33 – Paróquia São Francisco Xavier – Conjunto Esperança

15h - Procissão

18h - Santa Missa campal

34 – Paróquia Santa Paula Frassinetti – Granja Lisboa

7h - Santa Missa e Procissão

19h – Santa Missa

35 – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Mondubim

17h – Santa Missa na Igreja de Santana e São Joaquim

19h – Santa Missa na Igreja Matriz e na Igreja de São Roque

36 – Paróquia Santíssima Trindade – José Walter

7h – Santa Missa, seguida de Procissão

37 – Paróquia São José – Vila Pery

7h – Comunidade São José Operário

9h – Comunidade São Judas Tadeu

16h - Igreja Matriz seguida de Procissão até a Comunidade São Judas

38 – Paróquia Jesus, Maria e José – Antônio Bezerra

8h – Hora Santa

17h – Santa Missa

18h – Procissão

39 – Paróquia Nossa Senhora da Salette – Bela Vista

9h30 às 17h30 – Adoração

17h30 – Procissão Luminosa

19h – Santa Missa

40 – Paróquia Imaculada Conceição e São João XXIII – Jóquei Clube

17h30 - Santa Missa, seguida de Procissão

41 – Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Nova Metrópole

17h

42 – Paróquia São José – Edson Queiroz

19h – Santa Missa no Centro de Pastoral, seguida de Procissão até a Igreja Matriz

43 – Paróquia Senhor do Bonfim – Monte Castelo

15h - Santa Missa, seguida de Procissão

44 – Paróquia São Francisco das Chagas – Jereissati II

7h – Carreata saindo da Capela Santo Expedito até a Avenida 17, depois em procissão em direção à Capela Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento onde, às 8h, será presidida a Santa Missa.

15h – Momento de Adoração ao Santíssimo e depois Procissão até a Capela Nossa Senhora de Fátima, onde, às 17h, será celebrada a Santa Missa.

17h – saída da carreata a partir da Capela Sagrado Coração em direção a Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de onde sairá a procissão em direção a Igreja Matriz, onde será celebrada a Santa Missa Solene de Corpus Christi.

45 – Paróquia Cristo Redentor – Bairro Cristo Redentor

7h e 17h – Igreja Matriz

7h – Capela Nossa Senhora Aparecida – Leste-Oeste

7h – Capela Santo Antônio

9h – Capela São Cura D’Ars

9h – Capela Sagrada Família

9h – Capela Nossa Senhora de Fátima

17h – Procissão na Igreja Matriz

46 – Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conjunto Ceará

16h30 – Procissão saindo da Capela São Pedro e São Paulo em direção a Igreja Matriz onde haverá a celebração da Santa Missa.

47 – Paróquia Nossa Senhora das Graças – Pirambu

16h – Adoração ao Santíssimo

18h – Santa Missa na Igreja Matriz e Procissão

48 – Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração – Aerolândia

17h

49 – Paróquia Nossa senhora dos Remédios – Benfica

7h e 18h – Santa Missa

17h – Procissão

50 – Paróquia São Francisco – Jacarecanga

8h, 16h e 19h – Igreja Santa Edwiges

8h – Capela Bom Pastor

8h – Lar Nossa Senhora de Fátima

17h30 – Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Seguida de Procissão e Bênção.

51 – Paróquia Nossa Senhora das Graças – Parque Potira

16h40 – Oração das Vésperas, seguida da Santa Missa. Após a Missa, Procissão até a Comunidade Sagrado Coração de Jesus.

52 – Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Montese

6h30, 8h e 11h – Igreja Matriz

15h – Adoração ao Santíssimo Sacramento na Capela Sagrada Família

17h – Procissão saindo da Capela Sagrada Família em direção ao Ginásio Padre Felice

19h – Santa Missa no Ginásio Padre Felice

53 – Paróquia São Vicente de Paulo – Aldeota

6h30, 11h30 e 16h seguida de Procissão e 19h

54 – Capela Reitoria São Judas Tadeu – Olavo Bilac

18h

55 – Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Praia do Futuro

7h30 – Santa Missa na Capela Nossa Senhora de Fátima

9h às 15h30 – Exposição do Santíssimo na capela Nossa Senhora de Fátima

16h – Carreata em direção à Capela Nossa Senhora dos Navegantes

56 – Paróquia Santo Antônio de Pádua – Maraponga

17h30 – Procissão saindo da Capela Santa Edwiges em direção a Matriz

18h30 – Santa Missa na Igreja Matriz