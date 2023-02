Com Anitta apontada como forte candidata a artista Revelação, Grammy ocorre neste domingo (5)

Acontece neste domingo (5), às 22h, a 65ª edição da principal premiação da indústria musical, o Grammy. O evento se passa em Los Angeles, nos Estados Unidos, com transmissão garantida pela HBO Max. E tem brasileiras na disputa: Anitta concorre na categoria Revelação, apesar dos mais de dez anos de carreira, e Flora Purim, concorre na categoria melhor álbum de jazz com “Se Você Quiser”.

"A minha categoria é uma das mais importantes, é muito nervosismo. Estamos começando agora os eventos, participações. Tenho vários eventos para ir nesta semana, antes do Grammy. Eles fazem muitas festas, muitos eventos, muitas coisas e eu vou estar em grande parte deles. E agora, sim, está dando um super frio na barriga”, disse Anitta pelas redes sociais.

Além da brasileira, foram indicados para diversas outras categorias os premiados Beyoncé, Adele, Harry Styles e Kendrick Lamar, entre outros artistas. A cantora de Honório Gurgel tem boas chances de entrar nesse rol.

Apesar de concorrer com outros fenômenos da música - como a banda italiana Maneskin, vencedora do Eurovision e dona de vários hits - a brasileira emplacou a música "Envolver" no topo das plataformas de streaming, tornando-se a primeira cantora latina a ter um hit solo no topo.

O sucesso da canção migrou para outras plataformas e formatos, quando Anitta viralizou com um passo de dança que fez na clipe de Envolver. Aliado a isso, a cantora foi uma das atrações mais comentados do festival Coachella, em 2022.

Também foi vencedora da categoria "Melhor Clipe Latino", com "Envolver", no VMA 2022. Ela ainda ganhou um AMA's (American Music Awards).

Anitta concorre com outros nove artistas: Omar Apollo, Domi & Jd Beck, Wet Leg, Muni Long, Samara Joy, Latto, Måneskin, Tobe Nwigwe e Molly Tuttle. Mas é pra ficar com a torcida em dia para a brasileira, que é considerada uma concorrente forte para a premiação. Ela é apontada entre as favoritas por alguns veículos internacionais, como as revistas "Billboard" e "Time" e a agência AP, que fizeram apostas sobre a premiação.

Brasileiros e o Grammy

Os feitos de Anitta e Purim são memoráveis, mas não inéditos. Artistas brasileiros já foram indicados aos Grammy outras 20 vezes anteriormente. Na categoria de Artista Revelação, a baiana Astrud Gilberto foi vencedora em 1965.

Em 2017, Eliane Elias venceu a categoria Melhor Álbum de Jazz Latino, com “Dance of Time”. Na lista, há, ainda, Bidu Sayão, Céu, Thalma de Freitas, entre outros.



