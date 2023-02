Prefeitura de Fortaleza divulga resultado final de dois dos três editais do Ciclo Carnavalesco 2023

O resultado de dois editais do Ciclo Carnavalesco 2023 foi divulgado pela Prefeitura de Fortaleza nesta quinta-feira (2). Assim, já é possível conferir as apresentações aprovadas nos editais de "Credenciamento de Atrações Artísticas" e de "Apoio aos Blocos de Rua".

No entanto, o edital de "Apoio ao Desfile das Agremiações Carnavalescas" segue em trâmite para homologação do resultado final.

Os três editais referentes ao Ciclo, que compreendem o período de pré e Carnaval, foram lançados no dia 7 de dezembro de 2022 com inscrições abertas até o dia 21 do mesmo mês no Mapa Cultural do Ceará. Porém, a plataforma ficou fora do ar por vários dias, o que atrapalhou o processo de inscrição e houve prorrogação do prazo.

Apoio aos Blocos de Rua

Ao todo, foram 44 licitações aprovadas e cinco desclassificadas no edital "Apoio aos Blocos de Rua". Dentre os 16 primeiros blocos aprovados, estão:

Pré Carnaval bloco Doido É Tu

XII Pré Carnaval do Jardim América

Bloco A Turma do Mamão

Baqueta Clube de Ritmistas

Bloco Carnavalesco Kururu da Lagoa - Nadando na Folia

Bloco Cola Velcro - 2023

Bloco Monte Folia

Bloco Num Ispaia Senão Ienchi

Bloco Matuto Folia

Bloco Unidos do Morro

Um Carnaval para o Bem, Bem Verde

Bloco Unidos da Cachorra

Bloco Balakubaku Folia

Bloco Baixaria: Baixinhos do Mincharia

Bloco Sivozinha Folia

Bloco Relaxa Bebe 2023

A lista completa pode ser vista aqui.

Credenciamento de Atrações Artísticas

Já o edital de "Credenciamento de Atrações Artísticas" contou com a aprovação nas categorias de bandas para público infantil; DJ Solo, em Dupla e Coletivo; artista solo e banda regional.

Confira lista completa aqui.