Cearense lança ‘passaporte’ com pontos turísticos do Cariri em formato de selos

Você conhece Salitre? Sabe o que fazer em Altaneira? E sobre as belezas de Antonina do Norte, já ouviu falar? Foi pensando em compartilhar o mundo de cores, sons e costumes que fazem do Cariri um destino imperdível que o músico e administrador Vandson Oliveira criou uma solução para quem conhece pouco ou nada da região: lançar um ‘passaporte’ com pontos turísticos que vão além do óbvio.

Legenda: Passaporte conta com selos autocolantes e espaço para escrever memórias Foto: Divulgação

O produto, uma espécie de álbum de figurinhas com curadoria e imagens autorais, leva o nome do projeto de registros de viagens de Vandson e da esposa, a servidora pública Rose Oliveira – Documentando o Cariri –, que conta ainda com canal no YouTube e página no Instagram.

“O passaporte começou com o desejo de desbravar todo o Cariri, conhecer e registrar. É um trabalho que venho fazendo há muitos anos, então tenho muitas fotos e vídeos, e quis transformá-los em um benefício para a região”, conta Vandson.

A própria história do casal viajante é fruto da paixão pelo Cariri: foi por meio das dicas turísticas que Vandson compartilhava nas redes sociais que Rose o conheceu, há cerca de quatro anos. Hoje, a dupla compartilha o dia a dia, a gestão de uma loja de artesanato – um dos pontos de venda do passaporte – e, claro, muitas viagens.

“Viajar juntos é o que mais gostamos de fazer. Praticamente todo fim de semana buscamos algum roteiro, e não precisa ser necessariamente conhecido. Gostamos de ir tanto em lugares novos quanto em lugares que já conhecemos, para fazer novos registros”, completa.

São as fotos produzidas e editadas pelo casal que dão vida aos selos do Documentando, o que traz um olhar especial e único para cada cidade visitada. Cada passaporte custa R$ 50, contém 22 páginas e 80 figurinhas colantes, cada uma representando um ponto turístico.

Legenda: Registro em Altaneira, no Cariri Foto: Rose Oliveira/Divulgação

“A gente vende ele pelo preço de custo, porque tudo nós que pagamos: combustível, estadia, material fotográfico, drone”, explica Vandson. A ideia é sempre fugir dos destinos mais conhecidos, ainda que eles também componham o guia – afinal, não há como falar de Cariri sem falar da estátua de Padre Cícero na Colina do Porto, claro.

A meta do projeto é conseguir contemplar, em breve, pontos de todos os 29 municípios caririenses. Por isso, será lançada uma nova edição do produto em breve, e podem vir outras ainda, à medida que as descobertas de Vandson e Rose forem ocorrendo.

Turismo e memória para além do Crajubar

Legenda: Vandson Oliveira viaja pelo Cariri há mais de 10 anos Foto: Rose Oliveira/Divulgação

Inspirado por projetos de passaportes “regionais” que deram certo, como os de Pernambuco e o de Minas Gerais, o Documentando o Cariri pode parecer um projeto simples, mas Vandson garante que o potencial do pequeno guia é grandioso.

“O projeto contribui de maneira a divulgar todas as nossas potencialidades. Inclui cidades mais distantes, que tem suas belezas, mas estão afastadas do Crajubar. É uma forma de movimentar o turismo dessas cidades e fazer com que todas se sintam pertencentes ao Cariri”, afirma.

Até agora, mais de 200 passaportes já foram vendidos, e o público do projeto vai de moradores locais a pessoas que moram em outros estados, mas têm memórias afetivas relacionadas ao Cariri.

Um dos diferenciais do modelo de “passaporte”, aliás, é a possibilidade de fazer o roteiro de forma autônoma e preencher a distância – colando selos sem precisar “carimbar” o guia em pontos turísticos específicos.

Legenda: Memorial Patativa do Assaré, em Assaré, um dos pontos do guia Foto: Divulgação

Com a demanda dos clientes, para o início de 2024, Vandson e Rose planejam, além de atualizações do passaporte, o lançamento de cartões-postais do Cariri e de uma versão deluxe do Documentando o Cariri.

“Será uma versão capa dura, com mais volume e fotos em alta resolução, no formato de álbum de fotografias e textos pontuais, tudo produzido de maneira independente”, ressalta Vandson.

Ele e a esposa não descartam fazer outros guias, que contemplem Sertão, Centro-Sul e, quem sabe, todo o Estado. Há ainda a vontade de lançar um aplicativo voltado para o turismo na região.

“Vai demorar um pouco, porque são viagens na prática – temos que ir lá para conhecer, ter contato, conhecer pessoas, oferecer os produtos. Mas, como sou muito apaixonado por isso, tenho muita pretensão de expandir os negócios e alcançar outros públicos”, conclui.

SERVIÇO

Documentando o Cariri

Para acompanhar o projeto e adquirir o passaporte: @oliveiravandson e @documentandoocariri

Valor: R$ 50

Envio para todo o Brasil