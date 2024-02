Carnaval para quem não gosta de Carnaval: confira opções de programação cultural em Fortaleza

Quem quer curtir o Carnaval em Fortaleza tem diversas opções de blocos, festas e shows para aproveitar durante todo o período. Mas quem prefere aproveitar a folga para descansar e ir a outros tipos de programação cultural também encontra uma série de atividades, gratuitas ou com baixo custo, para todas as idades e públicos.

De um festival de metal a oficina infantil, o Verso preparou uma lista com as principais opções de lazer da Capital. Confira:

CINEMA

Cineteatro São Luiz

Legenda: Pedro Almodóvar Foto: Divulgação

Quem é fã ou deseja conhecer a obra de Pedro Almodóvar pode aproveitar os dias de folga para conferir a mostra especial do cineasta espanhol no São Luiz. A programação faz parte do projeto “Perfil de Cinema” e vai de quarta (07) a segunda-feira (12). Serão exibidos os filmes “Carne Trêmula”, “Tudo Sobre Minha Mãe”, “Fale com Ela”, “Má Educação”, “Volver” e “Abraços Partidos”. A entrada é gratuita.

Confira a programação completa:

Quarta-feira – 07/02

14h - Carne Trêmula

16h30 - Tudo Sobre Minha Mãe

Quinta-feira – 08/02

14h - Fale com Ela

16h30 - Má Educação

Sexta-feira – 09/02

14h - Volver

16h30 - Abraços Partidos

19h - Carne Trêmula

Sábado – 10/02

10h - Tudo Sobre Minha Mãe

14h - Fale com Ela

16h30 - Má Educação

Domingo – 11/02

10h - Volver

14h - Abraços Partidos

16h30 - Carne Trêmula

Segunda-feira – 12/02

14h - Volver

16h30 - Fale com Ela

Serviço

Cinema do Dragão

Funcionamento no Carnaval: Sexta a domingo

Endereço: Dragão do Mar – R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema

Site: dragaodomar.org.br

Mais informações: @cinemadodragao

Cineteatro São Luiz

Funcionamento no Carnaval: Sexta a segunda-feira

Endereço: Rua Major Facundo, 500 - Centro

Site: cineteatrosaoluiz.com.br

Mais informações: @cineteatrosaoluiz / (85) 99733-8831

Shoppings

Durante o período carnavalesco, diversos shoppings da Capital seguem com sessões à tarde e à noite. Confira horário de funcionamento e programação:

Grand Shopping - A partir das 14h | Programação

North Shopping Fortaleza - A partir das 14h | Programação

North Shopping Jóquei - A partir das 14h | Programação

Shopping Iguatemi Bosque - 13h às 22h | Programação

Via Sul Shopping - A partir das 14h | Programação

EXPOSIÇÕES

Legenda: Exposição Carolinas vai até 10 de março Foto: Ismael Soares

A Caixa Cultural Fortaleza segue aberta à visitação durante o período de folia. Duas exposições estarão em cartaz durante o Carnaval: "Carolinas", que exibe um recorte da vida e da obra da escritora Carolina Maria de Jesus e artistas contemporâneas que se conectam com sua arte, e "50 Anos Ferreira de Arte", uma mostra de 50 obras do artista plástico pernambucano José Ferreira de Carvalho.

Na quarta-feira de Cinzas (14), o Museu da Cultura Cearense, no Dragão do Mar, encerra a exposição "Festa, Baia, Gira, Cura", de Jean dos Anjos, com curadoria de Marília Oliveira e Rafael Escócio.

Serviço

Caixa Cultural Fortaleza

Endereço: Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

Mais informações: @caixaculturalfortaleza

Museu da Cultura Cearense

Endereço: Dragão do Mar - Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema

Mais informações: @dragaodomar

FESTIVAL DE METAL

Com o intuito de oferecer programação musical "carnavalesca" para quem curte rock, o bar Esconderijo realiza, no próximo sábado (10), o CarnaMetal - Bloco do Eu Bebinho, festival com oito bandas de Fortaleza. Se apresentam grupos de tributo a Bruce Dickinson, System of a Down, Slipknot, Metallica, Megadeth, Avenged Sevenfold, Linkin Park e Evanescence.

Serviço

Esconderijo Rock Pub

Data: 10 de fevereiro

Endereço: Av. João Pessoa, 4558 - Damas

Ingressos: R$ 35

Mais informações: @esconderijocarnametal

PLANETÁRIO

Legenda: Planetário Rubens de Azevedo Foto: Divulgação

Quem quer aproveitar o feriado para aprender mais sobre os astros pode aproveitar as sessões do Planetário Rubens de Azevedo, no Dragão do Mar. Durante o Carnaval, o espaço oferece programação de sexta a domingo, com atrações para todos os públicos. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Confira a programação completa:

Sexta-feira – 09/02

18h - Sessão "Kaluoka’Hina - O Recife Encantado" (infantil)

19h - Sessão "Astronomia Asteca: Entre o Espaço e o Tempo" (juvenil-adulta)

Sábado – 10/02

16h - Música nas Estrelas (acesso gratuito mediante retirada de convite uma hora antes na bilheteria)

17h - Sessão Kaluoka’Hina - O Recife Encantado (sessão infantil)

18h - Dois Pedacinhos de Vidro (sessão infanto-juvenil)

19h - Sessão Astronomia Asteca: Entre o Espaço e o Tempo (sessão juvenil adulta)

20h - Sessão Stella Nova (sessão juvenil adulta)

Domingo – 11/02

16h - Música nas Estrelas (acesso gratuito mediante retirada de convite uma hora antes na bilheteria)

17h - Sessão Kaluoka’Hina - O Recife Encantado (sessão infantil)

18h - Dois Pedacinhos de Vidro (sessão infanto-juvenil)

19h - Sessão Astronomia Asteca: Entre o Espaço e o Tempo (sessão juvenil adulta)

20h - Sessão Stella Nova (sessão juvenil adulta)

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Legenda: Oficina de cartão-postal será gratuita Foto: Shutterstock

Além do Planetário, quem quer levar os pequenos para um passeio pode aproveitar para levá-los a uma atividade que reúne afeto, criatividade e memória. O Museu da Fotografia oferta, no sábado de Carnaval, uma Oficina de Cartão-postal para o público infantil.

O momento é destinado a crianças de 8 a 12 anos e é gratuito mediante inscrição prévia por meio deste link.

Serviço

Museu da Fotografia de Fortaleza

Endereço: Rua Frederico Borges, 545 - Varjota

Mais informações: @museudafotografiafortaleza