25ª edição do Festival Jazz & Blues traz programação gratuita e atrações nacionais e internacionais

Guaramiranga irá receber de 10 a 13 de fevereiro mais um Festival Jazz & Blues. O evento neste ano chega ao marco de 25 edições trazendo na programação shows musicais, bate-papos, oficinas e uma homenagem ao cantor e compositor Rodger Rogério.

Realizado tradicionalmente durante o período de Carnaval para oferecer uma programação paralela à folia, o festival terá programação totalmente gratuita em 2024. O público é convidado a doar 1kg de alimento para acesso, contribuição que será direcionada ao programa Ceará sem Fome, do Governo do Ceará.

No total, 15 apresentações compõem a programação, envolvendo mais de 20 artistas. Entre os momentos previstos para a programação de sábado (10) a segunda (12), estão o “Café no Tom” — bate-papo com atrações, previsto para 11 horas — e shows sempre às 17 e 21 horas. Já na terça-feira (13), as atividades se concentram no período da manhã.

Os shows previstos incluem presença de nomes como os brasileiros Egberto Gismonti, Nico Rezende e Jane Duboc, Olivia e Francis Hime e os artistas cearenses Rayane Fortes, Felipe Cazaux e Nonato Lima, entre outros.

Haverá, ainda, encontros musicais como aqueles entre o norte-americano Omar Coleman e o paulistano Igor Prado e da hondurenha Indiana Nomma com o paulista Osmar Milito.

No âmbito formativo, o Festival promove quatro dias de atividades para o público infantil, especificamente estudantes de música de Guaramiranga.

Festival Jazz & Blues - 25 anos

Quando: de 10 a 13 de fevereiro

Onde: Guaramiranga, Ceará

Acesso gratuito; o público é convidado a doar 1kg de alimento

Mais informações: no Instagram @festivaljazzeblues