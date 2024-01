Trampolins e pula-pulas gigantes viram sensação em Fortaleza e divertem pessoas de todas as idades

Não é mais só coisa de criança. Trampolins e pula-pulas podem ser, sim, divertimento para pequenos e adultos. Estruturas gigantes dessa natureza se espalham pela Capital e viram sensação, agradando a toda a família. Geralmente localizadas em shoppings, primam pela grandiosidade dos cenários e pelas várias possibilidades de recreação.

O Verso conheceu três dessas experiências e conta detalhes de cada uma. Com propostas semelhantes, mas acumulando especificidades, você verá que não é difícil se render ao entretenimento e convidar mais gente para curtir junto. São bem-vinda pausa na rotina e ainda colocam todo o corpo para se movimentar – sem restrições e cheio de graça.

No RioMar Fortaleza, o Aero Jump oferece ao público a chance de saltar em meio à temática do universo. A área de mais de 600 metros quadrados é privilegiada e propõe verdadeira imersão no espaço sideral, como se fôssemos tripulantes de uma viagem nas alturas. O número impressiona: são mais de 50 camas elásticas, todas profissionais.

Além disso, slackline – também profissional –, parede de escalada e brincadeiras, a exemplo de gira kids, batalha de cotonetes e piscina de bolinhas no trampolim, completam a alegria. Enquanto pulamos, sempre auxiliados por monitores, projeções mergulham a visão em planetas, estrelas e galáxias. O imenso do planeta fica bem próximo, e fascina.

Legenda: Além de slackline e parede de escalada, brincadeiras como piscina de bolinhas no trampolim integram o Aero Jump Foto: Ismael Soares

“É realmente um espaço inovador, que traz as pessoas para uma atividade sem telas, totalmente física, de interação e de entretenimento na qual elas correm, pulam, brincam e exercem a infância e adolescência da maneira mais saudável possível”, observa o empresário Apoena Afonso, responsável pelo brinquedo.

Segundo ele, o Aero Jump nasceu como evolução de outro parque, o Arena Trampolim. Sucesso há alguns anos, passou por incrementos tecnológicos até chegar ao que é hoje: um equipamento seguro, profissional e divertido, com um portfólio maior de brinquedos e que ainda possui área externa para a realização de festas – de eventos corporativos a aniversários.

Legenda: Para altinhos e baixinhos: trampolins profissionais agregam várias experiências e integram públicos Foto: Ismael Soares

Outro diferencial do parque, aberto diariamente, está nas formas de acesso. Além dos ingressos para acesso de 30 minutos, 1 hora e tempo livre, o Aero Jump oferece o pacote de membros, com planos de descontos e mensalidade fixa para uso ilimitado durante um ano, dentre outras vantagens.

Apoena situa que 65% do público visitante é de crianças de até 12 anos. Os outros 35% compreendem adolescentes e jovens adultos. A estatística comprova, assim, a aderência total, abrindo espaço para deixar a liberdade ganhar força e se jogar sem medo de ser feliz. Seguimos essa cartilha e não poderia haver sensação melhor. A alma nasce de novo.

Legenda: A parede de escalada é incrível porque, se houver desequilíbrio, a queda é numa piscina macia e pra lá de colorida Foto: Ismael Soares

“Não sem motivo, cumprimos protocolos nacionais e internacionais de segurança para garantir que a diversão seja segura. Quando você entende que a cama elástica te proporciona desenvolvimento motor, fortalecimento muscular, um corpo mais bonito e mais saúde, entende também que não tem por que não usá-lo. É para todo mundo”.

De onde vem esse sucesso

Esse triunfo todo é justificado. A tendência dos trampolins e pula-pulas gigantes despontou no mundo há 10 anos nos Estados Unidos, conforme Apoena Afonso. A ideia era recriar uma atividade que, para a maioria das pessoas, era destinada apenas a ginastas. “Quando as empresas de entretenimento passaram a entender isso como oportunidade de negócio – tanto para clientes crianças quanto para jovens e adultos – a coisa avançou”, diz.

Legenda: A área exclusiva de trampolins, com metragem média de 300m², permite a entrada de aproximadamente 50 pulantes simultaneamente no Vila Trampolim Foto: Ismael Soares

No Brasil, porém, ele observa que os parques de trampolim possuem uma característica diferente de outras estruturas no mundo: aqui, ainda há grande percentual de crianças participando. Lá fora, são os adultos que imperam no brinquedo. “Mas isso vem se equilibrando mais, a gente nota aos poucos”.

De fato, é chegar no Vila Trampolim, no shopping RioMar Kennedy, para perceber: além de os pequenos atravessarem o portal para brincar, os pais ou responsáveis vão junto. A atração tem como traço principal um ambiente repleto de cores vibrantes, garantindo belíssima imersão. Equipes treinadas promovem segurança e apoio.

Legenda: Saltar para alcançar a cesta de basquete não apenas é possível como super divertido Foto: Ismael Soares

A área exclusiva de trampolins, com metragem média de 300m², permite a entrada de aproximadamente 50 pulantes simultaneamente. É permitido, inclusive, fazer a reserva de todo o parque com exclusividade, a partir de um número mínimo de convidados.

“As tendências de mercado são desenvolvidas pelo próprio contexto social, que há algum tempo demonstra a necessidade de criação de momentos de qualidade com a família e amigos. O sucesso de nossos empreendimentos se dá porque oferecemos muito mais que simplesmente diversão: a oportunidade de criar memórias afetivas e aproximação”.

Legenda: Meias antiderrapantes são obrigatórias no Vila Trampolim; em cores de neon, encantam e asseguram a tranquilidade no pular Foto: Ismael Soares

Quem diz é Fabiano Massula, Diretor Geral do parque. Para se divertir nas unidades North Shopping Jóquei, RioMar Kennedy e Iguatemi Bosque, os valores são R$49,90 meia-entrada (50 minutos), R$35 meia-entrada (30 minutos), e os adultos que comprarem os ingressos pelo site também garantem valores de meia-entrada.

Crianças a partir de dois anos já podem brincar e não há limite máximo de idade. Uma das partes mais legais é ter a chance de, logo na entrada do equipamento, adquirir uma meia antiderrapante toda colorida e com toques de neon, Além de super bonita, ela favorece para que os pés fiquem mais seguros na hora de pular. O uso do item é obrigatório e, caso você já tenha uma em casa, pode vim com ela.

Legenda: É possível se pendurar nessas grandes bolas e, então, saltar para uma piscina em que a diversão impera Foto: Ismael Soares

“Em 2021 foi inaugurado o primeiro parque em Belo Horizonte, e, em constante expansão, a Vila Trampolim já é a maior franqueadora de parques de trampolins do Brasil, com presença nas regiões Norte, Nordeste, Centro-oeste e Sudeste. São 13 parques em operação e um inaugurado no último dia 25 de janeiro, no Iguatemi Bosque”.

Da Europa para o Ceará

Falando em Iguatemi Bosque, é lá onde também está o Pula Pula Park, considerado o maior parque de infláveis do mundo. Nascido na Europa com objetivo de ser espaço para diversão ao ar livre para toda a família, traz atmosfera festiva, promovendo espírito de união e possibilidade saudável de lazer.

“Nosso parque foi pensado para atender todos os públicos, desde os bebês – com atividades próprias para crianças de até três anos – até os adultos. Então realmente é um local idealizado para proporcionar momentos únicos ao lado de pessoas especiais”, destaca Hugo André, representante da empresa Fest4Kids no Brasil.

Legenda: Quinze atrações, fraldário, ambulatório e espaço para alimentação integram a experiência no Pula Pula Park Foto: Ismael Soares

Em números, o brinquedo tem área de 10 mil m². Nesse espaço, encontram-se 15 atrações, fraldário, ambulatório e espaço para alimentação. O grande destaque é o Big Jump, com mais de 30 metros de altura – equivalente a um prédio de 10 andares. “Para ter uma noção, ele chega a uma altura próxima à estátua do Cristo Redentor”.

Nessa mesma atração, os visitantes têm acesso à maior cama elástica inflável do mundo, com capacidade de até 100 pessoas deitadas ao mesmo tempo. O parque, por sua vez, tem capacidade para uso simultâneo de até 1.500 usuários.

Legenda: A enorme parede inflável permite que pequenos e grandes se aventurem Foto: Ismael Soares

“Para aproveitar nosso parque, a pessoa adquire o ingresso para uma das duas sessões diárias que temos disponíveis. A primeira, de 17h às 19h; e a segunda, de 19h30 às 21h30, de terça-feira a domingo. Após a compra do ingresso, o visitante pode permanecer no parque durante as duas horas de duração da sessão, brincando nos infláveis quantas vezes quiser”.

Um ponto muito importante é que, para brincar nas atrações do Pula Pula Park, também é obrigatório o uso de meias antiderrapantes por questões de segurança. Caso o visitante não tenha, assim como no Vila Trampolim, é disponibilizada a venda na entrada.

Legenda: Parque foi pensado para atender todos os públicos, desde os bebês – com atividades próprias para crianças de até três anos – até os adultos Foto: Ismael Soares

Os valores são a partir de R$35, dependendo do dia da semana e do horário escolhido pelo visitante. Todos os valores correspondem à meia-entrada, assegurada para crianças, estudantes de escolas públicas e privadas, mediante confirmação, idosos a partir de 65 anos e pessoas com necessidades especiais.

Crianças de até 12 anos precisam estar obrigatoriamente acompanhadas por um adulto, que terá direito à gratuidade para ingressar no parque como acompanhante. “Em relação à permanência, estaremos no Iguatemi Bosque até fevereiro de 2024. Essa é a primeira vez que o Pula Pula Park está no Brasil e estamos muito contentes por iniciar essa trajetória por Fortaleza”. Alegria não faltará.

Serviço

Trampolins e pula-pulas em Fortaleza

Aero Jump

Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu), piso L1. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, de 13h às 21h. Ingressos: 30 minutos - R$50; 1 hora - R$75; Diária/ tempo livre - R$160. Contato: (85) 3066-2002

Vila Trampolim

RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy), North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube) e Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz). Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h. Ingressos por meio do site. Faixa etária: Crianças a partir de 2 anos, sem limite máximo de idade.

Pula Pula Park

Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz). Horário: de terça a domingo, das 17h às 19h; e de 19h30 às 21h30. Ingressos: Terça e quarta-feira - R$35/R$45; quinta-feira - R$ 40/R$ 45; sexta-feira - R$50/R$65; sábado - R$65 e domingo - R$65/R$40. Mais informações no site do parque