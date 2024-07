Camisetas com estética 'anos 90' voltam a fazer sucesso com divas pop, memes e ícones regionais

Com fontes grandes, coloridas e montagens de fotos que nem sempre prezam pela harmonia, as clássicas camisetas de rappers e bandas de rock que fizeram sucesso nos anos 90 estão de volta. Se adaptando aos tempos atuais, a estética retrô das peças ganhou novos elementos e hoje traz outros “homenageados” – de divas pop, ícones da cultura popular e atletas a doramas, namorados, animais de estimação e, claro, memes de todos os tipos.

Legenda: Além de artistas da música, t-shirts com estética retrô também homenageiam ídolos de outros segmentos, como Vini Jr. e Messi Foto: Reprodução/Loja Vintage Stuff

Para Mariella Fassanaro, consultora de estilo e bem-estar imagético, o retorno da tendência tem a ver com o próprio ciclo da moda: é conhecido que o ciclo da "nostalgia" se renova a cada 20 anos e a hora de reviver os anos 90 e 2000 já chegou com tudo.

Por isso, itens que remetem àquela época fazem sucesso não só com quem viveu os anos em questão, mas também com a juventude, que costuma usar as peças como homenagem, pelo apelo retrô ou de forma irônica.

Exemplo deste último, cita Mariella, é usar uma camiseta com nome de uma banda e imagens de outra, ou resgatar uma estética própria de um estilo para fazer referências a um completamente diferente, como rock e forró, por exemplo.

"O que eu tenho notado há um tempo é essa necessidade de se desafogar um pouco dessa ressaca da pandemia, desse cenário de guerras. Tenho impressão que é um alívio cômico para o gosto contemporâneo", comenta e especialista.

"Até porque o meme virou uma linguagem de amor, e essas t-shirts que carregam esse deboche são quase memes portáteis, estão ali para provocar humor", aponta.

Para a consultora de estilo, o fato de hoje em dia a maioria das camisetas com a estética 'anos 90' privilegiar outros artistas que não os do rock – como Pabllo Vittar e Wando – é uma provocação.

"Muitas vezes, é uma arte meio malfeita, kitsch [exagerada, controversa]", afirma. "Mas é uma desconstrução da necessidade da moda de ser correta, de ser adequada. É uma inadequação conscientemente escolhida e mostra que essa estética penetrou em outros estilos, o que é maravilhoso", destaca.

No Ceará, a tendência virou interesse dos designers e chegou às marcas autorais com muito estilo, novos ídolos homenageados e o característico humor cearense. Confira, a seguir, três marcas que aproveitaram o boom da estética retrô para inovar em suas criações:

Type

Legenda: Loja Type aceita encomendas personalizadas Foto: Reprodução/Type

Quando o designer Rondney Mendonça, 32, decidiu criar uma marca de camisetas autorais, definiu que focaria em peças minimalistas, apenas com frases ou pequenas estampas, voltadas para o universo musical. A proposta da Type, no entanto, acabou se adaptando à demanda do público: pelo perfil do Instagram, clientes não paravam de perguntar se o ilustrador aceitava encomendas, e, “para não perder dinheiro”, ele mudou os planos.

“Todo mundo que chegava pedia mais essa estética mais caótica, mais ‘poluída’, voltada para as camisas de rock dos anos 90 e dos anos 2000. Foi quando percebi que talvez eu estivesse investindo no lado errado”, brinca. “Foi algo totalmente orgânico. Minha ideia era uma, mas a demanda das pessoas era outra”.

Acho que essa moda das camisetas em si é residual, consequência de um movimento mais geral. Tudo está voltando pros anos 2000: a moda, a música, a arte no geral, o próprio design gráfico." Rondney Mendonça Designer gráfico

Com clientes majoritariamente jovens e, em sua maioria, LGBTQIAP+, atualmente a Type foca em produtos com referências a divas do pop como Madonna, Beyoncé, SZA, Meghan Thee Stalion e Luísa Sonza – mas também aceita encomendas personalizadas e já fez estampas com homenagens das mais variadas, de doramas ao apresentador João Inácio Jr.

Legenda: Montagens de fotos vão de divas pop a ícones cearenses, como o apresentador João Inácio Jr. Foto: Reprodução/Type

“A do João Inácio foi a mais inusitada, não tem como superar. Mas pedem muito com o intuito de presentear também. Teve um rapaz que pediu uma montagem com vários doramas da Netflix, porque a mãe ia fazer aniversário e gostava muito”, conta Rondney.

Memes e estampas irônicas, que levam piadas da internet para as ruas, também são pedidos frequentes. “Uma vez, pediram para eu fazer um pôster da Taylor Swift com o Kanye West no lugar dela. As pessoas são muito criativas, o meu trabalho é só executar”, afirma o designer.

Atualmente, as t-shirts da Type custam entre R$ 60 e R$ 70 e são vendidas no Instagram e na Shopee. Para encomendas, o prazo de produção é de sete a dez dias. Além dos pedidos personalizados, Rondney deve, em breve, começar a produzir coleções autorais.

Tome Tento

Legenda: Camisetas da Tome Tento homenageiam cantores populares, como Flávio José, Zezo e Odair José Foto: Divulgação/Tome Tento

Quem gosta de camisetas de música não tem muita dificuldade para encontrar estampas com bandas de rock ou cantoras famosas, seja em lojas físicas ou online. Mas e quando você prefere aqueles cantores que, de tão conhecidos, por vezes passam despercebidos? Artistas que fazem sucesso cantando brega, forró pé-de-serra, música romântica e outros gêneros que embalaram a memória afetiva de milhares de brasileiros?

Foi para suprir essa demanda do público – que também era pessoal – que o designer gráfico João Paulo Ferreira Santos, 34, que já trabalhava com estamparia há uma década, decidiu começar a criar estampas com imagens de cantores populares brasileiros para a Tome Tento.

Criada em 2022, a marca de t-shirts de João já se dedicava a oferecer produtos diferenciados e voltados para o público cearense e nordestino, com referências a artistas populares como Xand Avião, Wesley Safadão, Aldo Sena e Reginaldo Rossi, piadas e memes cearenses – como o inesquecível “Coelce, Natália” – e outras ilustrações bem-humoradas.

As primeiras peças da marca tinham estilo próprio, com foco em desenhos e cores; mas, ao perceber o apelo das camisetas com estética retrô, decidiu criar novos modelos e contemplar novos nomes. Assim vieram alguns dos grandes sucessos da marca, como as t-shirts de Flávio José, Zezo e Odair José.

“Nunca tinha criado nessa pegada, mas agradou o público 100%, ou seja, tinha um público que realmente esperava que alguém lançasse algo nesse estilo. E tem dado certo, porque realmente é um estilo que está bem em alta”, destaca João Paulo.

“Todas têm uma saída bastante agradável e, por isso, quero seguir essa tendência, mas mantendo no segmento da loja, focando em artistas do segmento popular”, completa.

Ao contrário de outras marcas do nicho, a loja de João tem feito sucesso não só entre os mais jovens, mas também com o público 40+, que, assim como ele, cresceu escutando os cantores que estampam as camisetas.

Além das peças relacionadas ao universo cultural – que tem o valor padrão de R$ 74,90 –, o idealizador da marca também aceita encomendas personalizadas, com valores que variam entre R$ 100 e R$ 130. “Há muitos pedidos com fotos de namorado e namorada e pets também, como cachorros e gatos”, comenta. Os pedidos podem ser feitos pelo site e pelo WhatsApp.

Triz

Legenda: Divas pop têm destaque nas camisetas coloridas da Triz Foto: Reprodução/TRIZ

Fascinadas por cores vivas e estampas marcantes, as primas Gabriela e Camila Nogueira, idealizadoras e diretoras da marca TRIZ, criaram a loja em 2021 com o intuito de difundir a cultura do Ceará e do Nordeste. Por isso, nas primeiras estampas, abordaram elementos como a cajuína e referências a músicas do cantor Ednardo.

No entanto, para conseguir ampliar o público, decidiram incluir outras estampas no portfólio – que fizessem sentido para quem mora no Sudeste e no Sul, por exemplo, mas sem deixar a essência da marca de lado. Nesse momento de transformação, o boom das camisetas retrô surgiu e as peças entraram na estratégia das sócias.

Assim, as duas começaram a pensar em artistas que gostavam e que ainda não tinham sido contemplados pela tendência. “Eu queria usar uma blusa naquela estética da Ludmilla, por exemplo, e não achava. Então, começamos a fazer essas estampas com artistas brasileiros, como Gal, Gilberto Gil, a própria Ludmilla”, conta Gabriela.

Depois, vieram alguns modelos com artistas de fora, como Beyoncé, Rihanna, Cher e Whitney Houston – afinal, ressalta Gabriela, o público deles é amplo e a marca queria crescer e chegar em mais pessoas. “O nosso diferencial é que a gente segue a tendência, mas nunca deixa de fazer o que a gente gosta, o que a gente acredita.A gente faz de artistas que representam algo para a marca”, destaca a designer.

As t-shirts da TRIZ costumam usar muitas cores, degradê e poucas fotos, resultando numa espécie de releitura da estética que se popularizou dos anos 90. “A gente procura fazer esse tipo de estampa relembrando essa pegada vintage, mas um pouco mais caprichada, com mais cor e mais modernidade”, completa Gabriela.

As peças da loja – que também incluem estampas com memes e frases divertidas – podem ser compradas no site oficial e custam entre R$ 89,90 e R$ 139. No momento, a marca não aceita encomendas.