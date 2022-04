'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' é o melhor da saga, mas repete erros dos anteriores

O filme 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' finalmente chegará aos cinemas do Brasil. Após uma série de adiamentos devido à pandemia, trocas no elenco e alterações no roteiro, o longa - terceiro da franquia - estreia na quinta-feira (14), quase quatro anos após o lançamento do segundo, intitulado de 'Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald'.

Dirigida por David Yates e com participação da escritora J.K Rowling na criação, a saga é um spin-off do universo mágico de 'Harry Potter', com o desenrolar dos acontecimentos acontecendo décadas antes da história original. O enredo divide o protagonismo entre a jornada de Newt Scamander (Eddie Redmayne) e o confronto entre Albus Dumbledore (Jude Law) e Gellert Grindelwald (Madds Mikkelsen).



Apesar da expectativa criada pelo desenvolvimento dos personagens principais, o maior ponto de interrogação do filme era como se sairia Madds Mikkelsen no papel de Grindelwald, herdado por ele após a demissão conturbada de Johnny Depp, responsável pelo papel nos dois filmes anteriores.



Mikkelsen entrega uma atuação mais sóbria, bem menos caricata e muito mais fiel às características que o personagem de Grindelwald apresenta quando citado nos livros de 'Harry Potter'. Sem dúvidas, o desempenho é um dos pontos mais altos do filme e não deve deixar os fãs com saudades de Depp para o futuro da saga.

Legenda: Madds Mikkelsen interpretando Gellert Grindelwald Foto: reprodução

A química entre Mikkelsen e Jude Law também precisa ser destacada. Os personagens Grindelwald e Dumbledore são ex-amantes que viraram inimigos. A forte carga emocional entre os dois é muito bem representada pela dupla em diversas cenas.

A tensão presente ao redor da dupla de protagonistas é balanceada com vários momentos de alívio cômico. Principalmente quando entra em destaque o padeiro não bruxo Jacob Kowalski (Dan Fogler), que é um dos 'queridinhos' dos fãs da saga. Se nos filmes anteriores, Kowalski poderia parecer um personagem com humor forçado e apelativo, agora ele está com sacadas na medida certa e arranca risos dos espectadores em vários momentos.

Newt Scamander é mais uma vez destaque no filme. Eddie Redmayne parece ter nascido para interpretar o personagem, que se mantém nas graças do público desde o primeiro minuto da saga e não perde o protagonismo em nenhum momento.

Legenda: Os irmãos Newt e Theseus Scamander em ação durante o filme Foto: reprodução

O filme conta, ainda, com uma boa pitada de fan service. Várias referências a 'Harry Potter' podem ser observadas, como já eram nos outros da franquia. A diferença, desta vez, está na sutileza. Os detalhes que remetem à saga original estão mais simples, mas certamente tocarão no coração dos fãs.

Repetição de erros

Uma das maiores ressalvas ao início da franquia 'Animais Fantásticos' é a falta de desenvolvimento dos personagens. A principal causa disso é o excesso de elementos. E o terceiro filme repete o mesmo problema.

Assim como em 'Os Crimes de Grindelwald', os novos personagens são apresentados quase em sequência, tornando alguns momentos da narrativa do filme arrastada e confusa. Chega ao ponto do espectador se perguntar: 'qual é o nome deste personagem mesmo?' em diversos momentos. Inclusive com quem está no enredo desde o primeiro filme.

Além disso, o excesso de camadas em uma só história faz alguns personagens se perderem com o tempo. Uns que eram de suma importância nos dois primeiros filmes perdem destaque sem um motivo específico, enquanto outros sequer aparecem no longa.

Vale destacar, porém, uma personagem que, apesar de já ter aparecido por segundos no segundo filme, pode ser tratada como nova e acrescenta muito. Trata-se da professora Eulalie Hicks (Jessica Williams), que 'caiu como uma luva' e deve ser fundamental daqui para frente.

Brasil em destaque

Os fãs brasileiros da saga têm bons motivos para aguardar com empolgação a estreia do filme. Isso porque Maria Fernanda Cândido está no elenco, dando vida a Vicência Santos, ministra da Magia do Brasil e candidata ao cargo de Chefe da Confederação Internacional dos Bruxos.

Legenda: A atriz brasileira Maria Fernanda Cândido interpreta Vicência Santos na saga Foto: AFP

Apesar do pouco tempo de tela, a brasileira tem protagonismo em uma das cenas mais importantes do longa, dando a entender que ela faz parte dos planos futuros da saga, e muito possivelmente com uma carga ainda maior de relevância.

Daqui para frente

O futuro da saga 'Animais Fantásticos' ainda não está confirmado, mas a previsão inicial era de que cinco filmes concluiriam a franquia. Com o desenrolar mais 'arrastado' do segundo e do terceiro filme, fica o sinal de alerta de que o quarto pode seguir o mesmo caminho, prescedendo o quinto, que seria o derradeiro.

Com o enredo se afunilando, a expectativa - e torcida - é de que a saga invista ainda mais no protagonismo de Newt, Dumbledore e Grindelwald, em detrimento dos personagens menos relevantes que vieram e, seguindo a lógica do que foi feito até agora, certamente ainda virão.