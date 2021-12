Maria Fernanda Cândido confirma participação em ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore'

A atriz Maria Fernanda Cândido confirmou, nesta segunda-feira (13), que interpretará a personagem Vicência Santos, no filme ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’. O longa será ambientado no Rio de Janeiro.

Até então, especulava-se a participação dela, mas ainda não havia a confirmação.

Ver esta publicação no Instagram

“Estou muito contente em anunciar que representarei o Brasil em 'Animais Fantásticos'. No filme, interpreto Vicência Santos. Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela”, publicou, no Instagram.

A produção chega aos cinemas a partir do próximo 14 de abril.

Enredo



No terceiro filme da franquia "Animais Fantásticos", o bruxo Albus Dumbledore (Jude Law) deixa Newt Scamander (Eddie Redmayne) a cargo da liderança de um time em busca de velhos e novos seres extraordinários.

Contudo, a busca se dá ao mesmo tempo em que Newt enfrenta o vilão Gellert Grindelwald. Na narrativa, os bruxos acabam se envolvendo com a Segunda Guerra Mundial — a trama se passa antes do nascimento do bruxo Harry Potter, interpretado pelo ator Daniel Radcliffe.

Telegram