Maria Fernanda Cândido comparece à première de 'Animais Fantásticos' em Londres

Após Anitta chegar no 1º lugar mundial do Spotify e Bruna Marquezine ser confirmada em nova produção da DC, a presença de brasileiras alcança também o universo de Harry Potter. Nesta terça-feira (29), a atriz Maria Fernanda Cândido compareceu à première do filme 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore', em Londres.

A produção é o terceiro longa da franquia inserida dentro do universo bruxo. A atriz fará o papel da bruxa brasileira Vicência Santos, que deve concorrer à eleição de chefe suprema da Confederação Internacional de Bruxos.

Além de Maria Fernanda, Mikkelsen e Jude Law, Katherine Waterston, Fiona Glascott e Eddie Redmayne também estiveram presentes no evento.

O estadunidense Ezra Miller, que faz parte da franquia, não foi à première por ter sido preso em um bar no Havaí, no último domingo, 27, por má conduta em um karaokê. Ele foi liberado após pagar fiança de US$ 500.

'Os segredos de Dumbledore'

Na trama do terceiro filme da saga, Albus Dumbledore, vivido por Jude Law, sabe que o poderoso mago das trevas Gerardo Grindelwald, que é interpretado por Mads Mikkelsen, está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico.

Assim, Dumbledore agir para detê-lo com a ajuda de novos bruxos, bruxas e animais fantásticos.

Nos dois primeiros longas Johnny Depp deu vida ao vilão da história, mas foi desligado do filme após sofrer acusações de abusos contra a ex-esposa Amber Heard.

Lançamento do filme

O filme foi produzido por David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis. Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti e Michael Sharp atuaram como produtores executivos.

A Warner Bros. Pictures apresenta o filme nos cinemas internacionais a partir de 7 de abril de 2022. “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore” estreia em 15 de abril nos cinemas brasileiros.