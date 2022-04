Em primeiro final de semana, "Animais Fantásticos 3" arrecada 58 milhões de dólares

No primeiro final de semana após a estreia, "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" arrecadou 58 milhões de dólares no mercado internacional - ele está em exibição em 22 países. O filme é o terceiro da nova saga ligada ao mundo de Harry Potter.

O longa está previsto para estrear no Brasil no próximo dia 14, um dia antes do lançamento nos Estados Unidos.

Dirigido por David Yates - responsável pela direção de cinco filmes da saga original de Harry Potter - "Os Segredos de Dumbledore" tem um orçamento de 200 milhões de dólares e precisa fazer ao menos o que o filme anterior rendeu para se pagar.

O longa anterior, "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald", arrecadou 191 milhões de dólares em sua estreia internacional, em 2018. A tarefa, no entanto, pode ser difícil, já que a crítica não está tão positiva. Até o momento, o novo longa da saga soma, no momento, 61% de aprovação da crítica especializada no portal Rotten Tomatoes.

Bilheteria

A arrecadação nesse primeiro final de semana foi puxada pelo mercado chinês, onde a produção rendeu 10 milhões de dólares - uma queda em relação aos antecessores da franquia no país.

Em comparação, "Animais Fantásticos e Onde Habitam" de 2016 começou com US$ 40 milhões e "Os Crimes de Grindelwald" estreou com US$ 36 milhões na China. Os novos números, no entanto, sofrem o impacto causado de uma nova onda da pandemia de Covid-19 no país.

As demais bilheterias de destaque incluem a Alemanha com US$ 9,4 milhões, o Japão com US$ 8,6 milhões, o Reino Unido com US$ 8 milhões e a Austrália com US$ 3,9 milhões.

Sinopse

No terceiro filme da nova saga no mundo bruxo criado pela britânica J.K. Rowling, o professor Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o poderoso mago das trevas Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico.

Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald.

O Brasil deve ser cenário da produção, que conta com a atriz Maria Fernanda Cândido no elenco. A brasileira interpreta a bruxa Vicência Santos. Na trama, ela será uma das candidatas ao posto de Chefe Supremo da Confederação Internacional dos Bruxos, eleição que estará no centro da história.