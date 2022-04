Criador de 'Round 6' revela dois personagens que voltarão na 2ª temporada

O diretor e roteirista Hwang Dong-hyuk, da série sul-coreana "Round 6", da Netflix, revelou que dois personagens da primeira temporada devem retornar para a continuação da produção: o protagonista Gi-hun e o vilão Front Man já podem ser esperados pelos fãs.

A informação foi dada em entrevista ao Deadline. "Gi-hun, com certeza. Ele vai voltar, e eu acredito que o Front Man também", disse Hwang Dong-hyuk.

O primeiro personagem, interpretado pelo ator Lee Jung-jae, é o protagonista da série e o único sobrevivente dos jogos mortais.

Já o Front Man é o vilão que comandava os jogos, interpretado por Lee Byung-hun, que tinha um irmão policial infiltrado no game, Hawang Jun-Ho, vivido pelo ator Wi Ha-joon.

Abertura da Netflix para conteúdos estrangeiros

Com a 2ª temporada, o diretor e roteirista da série ainda compartilhou o desejo de que a série "Round 6" abra portas para que conteúdos estrangeiros também tenham resultado positivo no mercado estadunidense.

Hwang Dong-hyuk "Deem uma chance a esses filmes e séries, leiam as legendas. Estamos esperando por essa oportunidade".

Hwang Dong-hyuk também disse que sempre vai incluir temas sócio-políticos em suas produções, já que é "impossível não considerar a polarização política, as dificuldades culturais e mesmo as mudanças climáticas" que estão acontecendo no mundo.

"Como artista, serei forçado a continuar observando e criticando esses tópicos", concluiu.

Campeã de visualizações

Em outubro de 2021, a série sul-coreana se tornou a mais assistida da Netflix e já alcançou "111 milhões de lares", conforme anúncio da empresa em publicação no Twitter.

"Não vou dizer quem ganhou o jogo, mas posso dizer oficialmente que a Coreia ganhou a Netflix. Assistida por 111 milhões de lares, 'Round 6' é a minha maior série de todos os tempos", informou a Netflix Brasil.

O recorde anterior era de "Bridgerton", que chegou a ser vista por 82 milhões de contas durante os primeiros 28 dias de transmissão após a estreia, em 25 de dezembro de 2020.