500 kg de panelada: chefs do Mercado São Sebastião planejam bater recorde mundial

Produzir meia tonelada de uma das iguarias mais famosas do Ceará. A meta deve ser alcançada durante o 1° Festival Gastronômico Mercado São Sebastião, realizado nesta sexta (28) e sábado (29), a partir das 18h.

Após conquistar o título de maior buchada do mundo, em 2019, os chefs do equipamento tentarão bater o recorde de maior panelada do globo, fazendo 500 kg do prato. É para ninguém colocar defeito.

Representantes do RankBrasil, que homologa os recordes brasileiros, estarão no evento no sábado. Após a pesagem inicial, a panelada gigante será distribuída gratuitamente aos presentes por 11 chefs permissionários do mercado, responsáveis pelo preparo do alimento.

Legenda: Após conquistar o título de maior buchada do mundo, os chefs do equipamento tentarão bater o recorde de maior panelada do globo Foto: Natinho Rodrigues

A programação, contudo, vai além. Nos dois dias de ação, o Mercado São Sebastião terá atrações musicais locais, comida típica cearense e 22 stands com vendas de produtos regionais, dos quais onze são de permissionários de restaurantes do mercado.

Entre os músicos que animarão o evento, estão Chico Pessoa e Chapéu de Couro. Quanto aos valores, o prato de panelada nos stands será comercializado por R$20; o estacionamento, por sua vez, custará o valor único de R$10.



Serviço

1° Festival Gastronômico Mercado São Sebastião

Nesta sexta (28) e sábado (29), a partir das 18h, no Mercado São Sebastião (Rua General Clarindo de Queiroz, 1745, Centro). Mais informações no perfil do equipamento nas redes sociais

