34ª edição do Cine Ceará abre com homenagem aos 100 anos do cinema cearense

As luzes da sala apagaram simbolicamente neste sábado (9) no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, para marcar a abertura do 34º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. O principal evento de audiovisual do Estado é realizado em 2024 na esteira das comemorações dos 100 anos da primeira produção cinematográfica cearense.

Em 15 de outubro de 1924, Adhemar Bezerra de Albuquerque exibiu, no extinto Cine Moderno, o filme "Temporada de futebol maranhense no Ceará". Essa foi a primeira produção audiovisual dirigida por um cearense.

"Neste ano que comemoramos o centenário do cinema cearense, o festival chega ao 34º aniversário com o orgulho e a felicidade de ter dado esse passo para que os filmes sejam exibidos nas telas de cinema, contribuindo assim com a formação de novas fronteiras e com a difusão do cinema brasileiro e ibero-americano", definiu Margarita Hernández, diretora de programação do 34º Cine Ceará.

Veja também Verso 34ª Cine Ceará exibe longas inéditos e destaca Estado em exibições e homenagens; veja programação Verso Ainda Estou Aqui: saiba mais sobre o livro que inspirou filme com Fernanda Torres e Selton Mello

A solenidade de abertura contou com a presença de diversas autoridades e representantes do cinema cearense e brasileiro. Margarita Hernández frisou que, após o circuito competitivo que dará o prêmio a uma das seis produções audiovisuais selecionadas que serão exibidos no Cine São Luiz, o festival continua.

"O festival que começamos neste sábado não termina com a premiação do dia 15. Continuará viajando pelo interior do Estado até o dia 22 de fevereiro, com exibições em Canindé, Caucaia, Guaramiranga, Paracuru, Nova Jaguaribara, Tabuleiro do Norte, Itaitinga, Icó, Maracanaú e Iguatu, e com oficinas sendo realizadas até maio de 2025", disse.

Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem

A 34ª edição do Cine Ceará será realizada entre os dias 9 e 15 de novembro. No total, o festival irá exibir mais de 40 filmes no festival divididos entre mostras competitivas, paralelas e sessões especiais, além de realizar homenagens, debates e momentos formativos.

As exibições acontecem no Cine São Luiz e na Caixa Cultural Fortaleza. A programação ainda conta com eventos sendo realizados no Hotel Sonata de Iracema, na Sala Seu Vavá, no Centro Cultural Banco do Nordeste e no Itaú Cultural Play, e o acesso é inteiramente gratuito para todos os públicos.

Ocorrerão três mostras competitivas: a Brasileira de Curta-metragem, a Olhar do Ceará e a Ibero-americana de Longa-metragem. Esta iniciou na noite deste sábado no Cine São Luiz com a estreia mundial do longa-metragem "Brasiliana: O musical negro que apresentou o Brasil ao mundo", documentário brasileiro de Joel Zito Araújo. Outras cinco produções audiovisuais serão exibidas ao longo dos próximos dias.

Os vencedores das mostras competitivas serão premiados com o troféu Mucuripe de melhor produção, seja curta ou longa-metragem.

Legenda: Telão foi montado na Praça do Ferreira para exibição de filmes do 34º Cine Ceará para a população Foto: Kid Júnior

UFC é homenageada com troféu Eusélio Oliveira

A Universidade Federal do Ceará (UFC), assim como os 100 anos do cinema cearense, é uma das homenageadas da 34ª edição do festival. O reitor da instituição, Custódio Almeida, recebeu o troféu Eusélio Oliveira.

Em 2024, a UFC completa 70 anos de existência e é a única instituição pública do Estado que oferece a graduação em cinema e audiovisual. O curso tem como uma das sedes a Casa Amarela Eusélio Oliveira, localizada no bairro Benfica.

Eusélio é cearense e, nos anos 1960, fundou o Grupo Universitário de Cinema (Guci) e era atuando na área em todo o Estado. Em 1991, criou o Festival Vídeo Mostra Fortaleza, precursor do que viria a se tornar o Cine Ceará – Festival Ibero-Americano de Cinema.

A secretária de Cultura do Ceará, Luísa Cela, referendou a homenagem à UFC e afirmou que o Governo do Estado atua para transformar o Programa Ceará Filmes em uma empresa pública para promoção de políticas para o setor audiovisual no território cearense, e celebrou a importância de festivais como o Cine Ceará.

"Essa é a capacidade que as políticas culturais têm para a nossa sociedade, e a importância dos festivais como plataformas que envolvem difusão, circulação e distribuição. É muito importante que se fortaleçam políticas públicas para garantir festivais como esse", declarou.

Legenda: Cineasta Wolney Oliveira entrega troféu Mucuripe ao reitor da UFC Custódio Almeida Foto: Kid Júnior

Confira a programação completa da 34ª edição do Cine Ceará – Festival Ibero-Americano de Cinema até o dia 15 de novembro:

DIA 10 DE NOVEMBRO

Hotel Sonata de Iracema

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

10h

‍Brasiliana: O musical negro que apresentou o Brasil ao mundo, de Joel Zito Araújo. Documentário. 82’. Brasil. 2024.

Cineteatro São Luiz

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - CURTA-METRAGEM

14h, classificação indicativa: 18 anos

Debate com realizadores na Sala Seu Vavá, após a exibição

Almadia, de Mariana Medina. Animação. 8’. Brasil. 2024.

Juzé, de Raquel Garcia. Animação. 11’. Brasil. 2023.

Fotossíntese, de Rodrigo do Viveiro. Animação. 6’. Brasil. 2024.

Poesia no vinho de seus lábios, de Matheus Monteiro. Animação. 4’. Brasil. 2024.

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - LONGA-METRAGEM

14h, classificação indicativa: 18 anos

Debate com realizador na Sala Seu Vavá, após a exibição

Antônio Bandeira - O Poeta das Cores, de Joe Pimentel. Documentário. 80’. Brasil. 2024.

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

18h, classificação indicativa: 16 anos

Um lobo entre os cisnes, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki. Ficção. 110’. Brasil. 2024.

EXIBIÇÃO ESPECIAL

18h, classificação indicativa: 16 anos

‍Lampião, Governador do Sertão, de Wolney Oliveira. Documentário. 90’. Brasil. 2024.

DIA 11 DE NOVEMBRO

Hotel Sonata de Iracema

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

10h

Um lobo entre os cisnes, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki. Ficção. 110’. Brasil. 2024.

Cineteatro São Luiz

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - CURTA-METRAGEM

Às 14h, classificação indicativa: 16 anos

Debate com realizadores na Sala Seu Vavá, após a exibição

A Mulher Barco, de Tibico Brasil. Documentário. 16’. Brasil. 2024.

‍Neblina, de Milene Coroado. Ficção. 9’. Portugal. 2023.

‍Cavalo Serpente, de Priscila Smiths. Ficção/documentário. 6’. Brasil. 2024.

Urêasêca, de Dizio Brito. Ficção. 17’. Brasil. 2023-2024.

Sirius não é tão longe, de Nick Sanches. Ficção. 14’. Brasil. 2024.

Calcanhar, de Lara Brito e César Gomes. Ficção. 21’. Portugal. 2024.

Slam Sobral, de Kieza Fran. Documentário. 24’. Brasil. 2024.

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: 16 anos

Você, de Elisa Bessa. Híbrido. 7’. Rio de Janeiro. 2024

Quinze Quase Dezesseis, de Thais Fujinaga. Ficção. 20’. São Paulo. 2023.

Cavaram uma Cova no Meu Coração, de Ulisses Arthur. Documentário. 24'. Alagoas. 2024.

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: Livre

Milonga, de Laura González. Ficção. 106’. Uruguai-Argentina.2023. Première Brasileira.

DIA 12 DE NOVEMBRO

Hotel Sonata de Iracema

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

9h

‍Você, de Elisa Bessa. Híbrido. 7’. Rio de Janeiro. 2024

Quinze Quase Dezesseis, de Thais Fujinaga. Ficção. 20’. São Paulo. 2023.

Cavaram uma Cova no Meu Coração, de Ulisses Arthur. Documentário. 24'. Alagoas. 2024.

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

10h

Milonga, de Laura González. Ficção. 106’.Uruguai-Argentina. 2023.

Caixa Cultural

MOSTRA MELHOR IDADE

Às 9h, classificação indicativa: 12 anos

Mussum, o Filmis, de Sílvio Guindane. Ficção, 123’. Brasil. 2023.

MOSTRA O PRIMEIRO FILME A GENTE NUNCA ESQUECE

Às 14h, classificação indicativa: 12 anos

Escola de quebrada, de Kaike Alves e Thiago Eva. Ficção. 63’. Brasil. 2023. (Cortesia da Paramount e da Kondzilla)

Cineteatro São Luiz

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - CURTA METRAGEM

Às 14h, classificação indicativa: livre

Debate com realizadores na Sala Seu Vavá, após a exibição

Raízes do Mangue, de Charlotte Cruz. Documentário. 14’. Brasil. 2024.

Visitando Luisa, de André Moura Lopes. Documentário. 15’. Brasil. 2024.

Topera, de Rodrigo Gadelha. Documentário. 17’. Brasil. 2023-2024.

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - FORA DE COMPETIÇÃO

Às 14h, classificação indicativa: livre

Seca Verde, de José Roberto Sales. Documentário. 70’. Brasil. 2024 (fora de competição)

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: 16 anos

Eu sou um pastor alemão, de Angelo Defanti. Animação. 15’. Rio deJaneiro/São Paulo. 2024.

Salmo 23, de Lucas Justiniano e José Menezes. Documentário. 12’. São Paulo. 2024.

Tiramisù, de Leônidas Oliveira. Ficção. 20’. Ceará. 2024.

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE LONGA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: 16 anos

‍EN LA CALIENTE - Contos de um guerreiro, do Reggaeton de Fabien Pisani. Documentário. 85’. Cuba-EUA. 2024.

DIA 13 DE NOVEMBRO

Hotel Sonata de Iracema

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

9h

‍Eu sou um pastor alemão, de Angelo Defanti. Animação. 15’. Rio deJaneiro/São Paulo. 2024.

Salmo 23, de Lucas Justiniano e José Menezes. Documentário. 12’. São Paulo. 2024.

Tiramisù, de Leônidas Oliveira. Ficção. 20’. Ceará. 2024.

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

10h

EN LA CALIENTE - Contos de um guerreiro do Reggaeton, de Fabien Pisani. Documentário. 85’. Cuba-EUA. 2024.

Caixa Cultural Fortaleza

MOSTRA ACESSIBILIDADE

Às 14h, classificação indicativa: 16 anos

Mirador, de Bruno Costa. Ficção. 95’. Brasil. 2021.

Cineteatro São Luiz

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - CURTA-METRAGEM

Às 14h, classificação indicativa: 16 anos

Debate com realizadores na Sala Seu Vavá, após a exibição

Cidade Ruína, de IZAAAKI e Mabi Sousa. Documentário. 9’. Brasil. 2023.

Crayon, de Juno e Becca Lutz. Ficção/Animação.13’. Brasil. 2022.

Ponte Metálica, de Felipe Bruno e Wes Maria. Ficção. 17’.Brasil. 2024.

Kila & Mauna, de Ella Monstra. Ficção. 19’. Brasil. 2023.

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - LONGAA-METRAGEM

Às 14h, classificação indicativa: 16 anos

Debate com realizadores na Sala Seu Vavá, após a exibição

Filhos do Vento, de Euziane Bastos e Rogério Bié. Documentário. 69’. Brasil. 2024.

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: 14 anos

Os Mortos Resistirão Para Sempre, de Carlos Adriano. Híbrido. 25’. São Paulo. 2024.

Maputo, de Lucas Abrahão. Ficção. 15’. São Paulo. 2024.

Fenda, de Lis Paim. Ficção. 23’. Ceará. 2024.

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: 16 anos

Linda, de Mariana Wainstein. Ficção. 100’. Argentina. 2024.

DIA 14 DE NOVEMBRO

Hotel Sonata de Iracema

DEBATE COM OS REALIZADORES - 9h

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

‍Os Mortos Resistirão Para Sempre, de Carlos Adriano. Híbrido. 25’. São Paulo. 2024.

Maputo, de Lucas Abrahão. Ficção.15’. São Paulo. 2024.

Fenda, de Lis Paim. Ficção. 23’.Ceará. 2024.

Mediação: Arthur Gadelha

DEBATE COM OS REALIZADORES - 10h

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Linda, de Mariana Wainstein. Ficção. 100’. Argentina. 2024.

Mediação: Arthur Gadelha

OFICINA CINEMA QUEER - 14h

Ministrante: Bruno Carmelo

*Para público inscrito

Sala Seu Vavá

DEBATE COM OS REALIZADORES - 16h

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - CURTA-METRAGEM

Raposa, de Margot Leitão e João Fontenele. Ficção. 15’. Brasil. 2024.

O Verbo, de Juliana Craveiro e Lucas Souto. Ficção. 20’. Brasil. 2024.

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - LONGA-METRAGEM

Cante lá que eu conto cá, de Iziane Mascarenhas. Documentário. 84’. Brasil.2024.

Mediação: Diego Benevides

Cineteatro São Luiz

DEBATE COM OS REALIZADORES - 14h

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - CURTA-METRAGEM

Raposa, de Margot Leitão e João Fontenele. Ficção. 15’. Brasil. 2024.

O Verbo, de Juliana Craveiro e Lucas Souto. Ficção. 20’. Brasil. 2024.

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - LONGA-METRAGEM

Cante lá que eu conto cá, de Iziane Mascarenhas. Documentário. 84’. Brasil. 2024.

HOMENAGEM - 19h

Rodger Rogério

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Bolinho de Chuva, de Cameni Silveira. Ficção. 11'. Paraná. 2023.

Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta. Ficção. 20’. Minas Gerais. 2024.

Todas as Memórias que Você Fez em Mim, de Pedro Fillipe. Ficção. 19’. Pernambuco. 2024.

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Première Brasileira

A Bachata do Biônico, de Yoel Morales. Ficção. 80’. República Dominicana. 2024.

DIA 15 DE NOVEMBRO

Hotel Sonata de Iracema

DEBATE COM OS REALIZADORES - 9h

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Bolinho de Chuva, de Cameni Silveira. Ficção. 11'. Paraná. 2023.

Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta. Ficção. 20’. Minas Gerais. 2024.

Todas as Memórias que Você Fez em Mim, de Pedro Fillipe. Ficção. 19’. Pernambuco. 2024.

DEBATE COM OS REALIZADORES - 10h

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

A Bachata do Biônico, de Yoel Morales. Ficção. 80’. República Dominicana. 2024.

Cineteatro São Luiz

HOMENAGEM - 19h30

Gero Camilo

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

EXIBIÇÃO ESPECIAL

Baby, de Marcelo Caetano. Ficção.106’. Brasil-França-Holanda. 2024.