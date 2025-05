Neta é indiciada por desviar quase R$ 200 mil do avô idoso, no Paraná

Uma mulher de 35 anos foi indiciada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por desviar quase R$ 200 mil do próprio avô, de 87 anos, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. As investigações revelaram que ela se aproveitava da confiança do idoso, que a encarregou da administração das finanças pessoais, para cometer os crimes.

Segundo a PCPR, os desvios envolveram cerca de R$ 72 mil da aposentadoria mensal do idoso, além de R$ 109 mil oriundos de um precatório judicial. A mulher também teria realizado empréstimos em nome do avô e aberto contas bancárias sem autorização.

As apurações foram conduzidas pela equipe operacional da PCPR e resultaram no indiciamento da suspeita pelo crime de estelionato majorado, por ser cometido contra uma pessoa idosa e de forma contínua.

IDENTIDADE FALSA E DESCOBERTA DA FRAUDE

O delegado responsável pelo caso, Gabriel Munhoz, explicou que a mulher criou uma identidade falsa, se passando por funcionária de um banco, para justificar bloqueios e transferências de valores. A manobra permitia que ela entregasse ao avô somente parte da aposentadoria mensal.

A fraude foi descoberta depois que o filho do idoso percebeu irregularidades nas contas, como o não pagamento do IPVA do veículo do pai. Em uma ocasião, a mulher ainda tentou impedir que o avô fosse ao banco acompanhado do filho, o que levantou suspeitas.

Os extratos bancários anexados ao inquérito mostram que, no mesmo dia em que o precatório de R$ 123 mil foi depositado, a mulher transferiu R$ 30 mil diretamente para a própria conta e passou a sacar os valores restantes de forma parcelada. Apenas R$ 14 mil foram entregues ao idoso, que foi convencido de que o restante estaria “bloqueado” ou “investido”.

Durante o interrogatório, a investigada negou todos os fatos. Após o depoimento, a mulher foi liberada. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que deve analisar o caso e tomar as providências legais cabíveis.

IDOSO DISSE CONFIAR NA NETA

O idoso, que trabalhou durante toda a vida, disse confiar na neta por acreditar que ela era uma pessoa de bem. "Dá uma dor no coração, quase de morrer. Eu deixei tudo na mão dela, acreditando que era uma pessoa boa. E ela teve coragem de roubar desse jeito. Isso é roubo", desabafou ele ao g1.