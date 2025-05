Mulher é investigada por entregar a filha ao 'tribunal do crime' por não conseguir educá-la; entenda

Uma mulher de 35 anos é investigada no Mato Grosso por supostamente ter acionado a facção Comando Vermelho (CV) para castigar a própria filha, de dez anos de idade.

A mãe, que não teve sua identidade divulgada, teria recorrido ao chamado "tribunal do crime" para punir a filha por não conseguir educá-la e acreditar que a organização criminosa poderia fazer isso por ela. Informações são do Metrópoles.

O fato teria acontecido após a mulher flagrar a filha e outra adolescente de 13 anos, na última quinta-feira (22), em um motel em Cuiabá, com um idoso de 63 anos.

O caso chegou à polícia após o Conselho Tutelar ser acionado para atender as meninas. No atendimento, constatou-se que a garota mais nova apresentava lesões nos braços, no antebraço esquerdo, no polegar esquerdo e na perna direita. Ela foi acolhida e foi registrado um boletim de ocorrência por maus-tratos e estupro de vulnerável.

Investigação

A Polícia Civil investiga tanto a conduta da mãe da criança como, também, os integrantes do CV. O inquérito também abrange o homem suspeito de envolvimento com as jovens.

A criança, por sua vez, segue sob os cuidados do Conselho Tutelar, que articula medidas de acolhimento e acompanhamento psicológico para ela.