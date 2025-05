Companhia aérea se recusa a embarcar cão de serviço mesmo com ordem judicial; voo é cancelado

Voo que partiria do Rio de Janeiro para Lisboa, capital de Portugal, na tarde deste sábado (24), foi cancelado após a TAP impedir o embarque de passageira, identificada apenas como Hayanne, com um cão de serviço. A recusa aconteceu mesmo havendo uma ordem judicial para o embarque.

Hayanne tentava levar Teddy, como é chamado o cão de serviço, para a irmã de 12 anos que mora em Lisboa há pouco mais de um mês. A criança tem diagnóstico de espectro autista. As informações são do g1, que entrou em contato com a TAP, mas não obteve retorno.

Veja também País Novo caso de gripe aviária é identificado no RS e outros seis estão sob investigação País Patos e capivaras azuis: o que se sabe sobre o acidente que mudou cor de rio e de animais em SP

"Só precisamos que eles deixem a gente embarcar. Preciso levar o Tedy até a minha irmã. Ela está mal, estressada. O cão já perdeu 5 quilos distante dela", contou Hayanne.

O descumprimento da ordem judicial fez com que um gerente da TAP fosse autuado pela Polícia Federal. Ainda assim, foi informado que o cachorro não poderia viajar na cabine e sugeriram que ele fosse no bagageiro, o que não foi aceito por Hayanne.

O voo marcado para decolar às 15h40 acabou sendo cancelado e um novo foi agendado para as 20h25. O segundo atrasou depois das 23h45. O seguinte foi autorizado por liminar judicial.

Hayanne e Teddy, contudo, não embarcaram na aeronave e acabaram retornando para casa. "Na segunda feira entraremos com mais um pedido", explicou.

Dificuldades para viagem de Teddy

A tentativa de levar Teddy até Lisboa tem encontrado dificuldades desde o início. Em abril, os pais e a criança de 12 anos chegaram ao aeroporto para o embarque com destino a Portugal acompanhados do cachorro, mas foram impedidos.

A família estava de mudança para o país europeu, e o cachorro acabou ficando com Hayanne no Brasil. Em maio, a Justiça concedeu mandado um mandado determinando que Teddy embarque para Portugal em voo.

A autorização era para que o cachorro viajasse na cabine, o que não foi aceito pela TAP, que sugeriu que o animal viajasse no compartimento de cargas.

Com a nova recusa da companhia aérea, novos problemas devem surgir. A validade do Certificado Veterinário Internacional (CVI), que também autoriza a viagem do animal, expira neste domingo (25).