Ministério da Saúde inclui CoronaVac para crianças entre 6 a 17 anos no Plano Nacional de Vacinação

O Ministério da Saúde anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (21), a inclusão da CoronaVac para vacinação de crianças entre 6 a 17 anos no Plano Nacional de Vacinação. Durante coletiva, o secretário-executivo Rodrigo Cruz detalhou que cerca de 3 milhões de doses já distribuídas, conforme levantamento prévio, podem ser usadas.

No entanto, ainda aguarda informações mais precisas dos estados para poder determinar a quantidade atualmente disponível. Além dessas, o Ministério aponta que, em seus centros de armazenamento, outras 6 milhões de doses estão em estoque para utilização.

Como o levantamento oficial nos estados ainda não foi realizado, Cruz explica que o Governo aguarda os dados para definir o total de doses que pretende comprar do Instituto Butantan, responsável pela produção do imunizante CoronaVac. Mas, conforme o g1, o Instituto Butantan já declarou que pretende fornecer 7 milhões de doses ao Governo Federal.

No momento, o secretário apontou que ao menos 12 estados que não têm doses disponíveis devem receber, a partir de segunda-feira (24) uma primeira remessa para que iniciem a vacinação com a CoronaVac. Dentre alguns citados estão Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pernambuco.

SEGURANÇA DA VACINA

Considerando as incertezas que podem surgir em relação a eficácia da vacina, assim como o movimento das pessoas que desejam escolher a vacina, Rodrigo aponta que tanto o imunizante pediátrico da Pfizer quanto da Coronavac são seguros.

Rodrigo Cruz Secretário-executivo "Uma vez aprovada pela agência reguladora, o ministério passa a mensagem de segurança dos dois imunizantes".

Essa garantia ocorre no cenário em que um grupo de brasileiros que fazem um movimento para tentar escolher qual “marca” receber. Por conta dessa atitude, a internet “sommeliers de vacina”, o que pode contribuir no atraso da imunização coletiva.