Erro no nome faz eletricista ser preso injustamente por crime de estupro em SP

Um homem de 56 anos passou mais de uma semana preso injustamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo, acusado de estupro de vulnerável. Jabson Andrade da Silva, nascido nem Araci, na Bahia, foi confundido com Jabison Andrade da Silva, que cometeu o crime em outra cidade baiana.

O verdadeiro criminoso foi denunciado pela ex-companheira por estuprar a enteada entre os anos de 2008 e 2015 em Ubatã, na Bahia. Já o homem que foi preso em seu lugar é casado há 33 anos, tem duas filhas, nenhuma passagem pela polícia e mora em São Paulo desde 1991.

A pequena diferença na grafia nos nomes dos dois foi o que levou Jabson a ser procurado pela Justiça e preso entre os dias 7 e 15 deste mês de julho. O estupro foi denunciado na delegacia de Ubatã, mas o nome citado no inquérito não registra a letra "i". O erro persistiu até o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Segundo o g1, o Tribunal de Justiça da Bahia pediu a soltura de Jabson imediatamente após o Ministério Público e a Polícia Civil reconhecerem que erraram no inquérito policial e na denúncia informando o nome de outra pessoa. "Após detida análise dos autos e da petição apresentada pela defesa, constatou-se a existência de indícios de possível equívoco na qualificação do custodiado, apontando possível homonímia entre ele e o real autor dos fatos", informou o Ministério Público da Bahia.

Não se sabe, até o momento, se o verdadeiro estuprador foi encontrado e preso.

Eletricista foi capturado em casa

Em entrevista ao g1, o eletricista Jabson Andrade da Silva disse que estava com a esposa, em casa, no último 7 de julho, quando policiais foram até o local com o mandado de prisão. A captura fazia parte de uma operação que prendeu quase mil foragidos da Justiça.

Jabson foi levado para a delegacia e reafirmou que deveria haver um erro na prisão. Após a audiência de custódia, o eletricista foi levado para uma cela no CDP de Pinheiros.

Maus-tratos

Na prisão, Jabson teve a cabeça raspada e sofreu diversos maus-tratos pelos policiais penais. "Você não pode responder nada. É enlouquecedor. Tem pessoas que surtam lá dentro. Eu falava que era inocente, mas diziam que todos falam isso", destacou o homem.

Ele afirmou ainda que o que o manteve calmo foi a certeza de sua inocência. "Eu fiquei muito preocupado com a minha esposa nos cinco primeiros dias, porque uma semana antes ela fez exames para saber se era cardíaca. Mas uma advogada foi até lá e disse que ela estava bem, então fiquei mais calmo. Procurei me aproximar do pessoal do Evangelho, que dá uma força enorme com mensagens, e estão prontos para ajudar", narrou.