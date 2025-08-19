O empresário Renê Nogueira Júnior confessou ter assassinado o gari Laudemir Fernandes no último dia 11 de agosto, na região Oeste de Belo Horizonte. Durante novo depoimento, na sede do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele negou envolvimento da esposa no delito.

O que aconteceu

Segundo ele, a arma utilizada no crime era da delegada Ana Paula Balbino, mulher dele, mas ela supostamente não teria conhecimento de que ele estava com o item.

René teria afirmado que atirou "em razão de uma discussão de trânsito", além de citar que a esposa "não tinha conhecimento que ele havia se apoderado da arma particular da delegada, uma pistola, calibre .380".

Investigações já apontavam que ele atirou contra gari

Até então, Renê Nogueira negava a autoria do crime. As investigações já apontavam que o ele atirou contra o gari após se deparar com o trabalho dos profissionais de coleta no bairro Vista Alegre, na capital mineira.

Conforme o relato de testemunhas, incluindo a motorista do caminhão que acompanhava Laudemir, Renê havia feito ameaça antes de efetuar o disparo. Além disso, testemunhas negam que tenha ocorrido uma briga de trânsito.

O Ministério Público de Minas Gerais solicitou o bloqueio de bens no valor de R$ 3 milhões de Renê e Ana Paula, medida que já havia sido requerida pela defesa de Laudemir.

Empresário foi preso em uma academia horas após o crime

Laudemir Fernandes, de 44 anos, foi morto a tiros em Belo Horizonte, Minas Gerais, na manhã do dia 11 de agosto. A vítima, que estava a serviço no momento do crime.

Renê da Silva Nogueira Junior, que agora confessou a ter atirado no gari, foi preso em uma academia horas após o crime. A arma usada contra a vítima pertencia à esposa do suspeito, que é delegada da Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo a Polícia, o empresário atirou em Laudemir após discutir com a motorista do caminhão de lixo. Ele exigiu que fosse liberado espaço na rua para que ele pudesse passar com seu carro, um veículo elétrico do modelo BYD.