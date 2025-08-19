A traficante Diaba Loira, executada na Zona Norte do Rio de Janeiro, publicou vídeo nas redes sociais, dias antes da morte, citando o influenciador Hytalo Santos, preso na última sexta-feira (15). No relato, a mulher, ligada à facção Terceiro Comando Puro (TCP), relatou que o paraibano teria sido agredido durante um baile funk no Complexo da Penha após uma briga com membros do Comando Vermelho (CV).

Caso aconteceu em outubro de 2024

O registro feito por Eweline Passos Rodrigues, nome de batismo da mulher conhecida como Diaba Loira, voltou a repercutir após o Ministério Público da Paraíba apontar Hytalo como suspeito em um processo que investiga crimes como tráfico humano e exploração sexual infantil.

Segundo ela, o caso aconteceu em outubro do ano passado, mês em que o influenciador teria visitado o Rio e participou de um baile funk na Penha. Na época, Hytalo chegou a publicar vídeos negando a agressão, mas foi desmentido na versão divulgada pela Diaba Loira.

"A questão daquela vez que ele tinha apanhado lá na Penha e no fim ele acabou sendo obrigado a falar que ele não tinha apanhado, que era tudo mentira e que o CV não tinha nada a ver com isso e eram pessoas super receptivas, mas na real ele apanhou. E foi sem motivo algum. Só por causa de birra e ciúme dos caras. A verdade foi essa", disse ela.

Eweline deixou facção do Comando Vermelho antes de ser morta

Antes de ser morta, Eweline deixou o Comando Vermelho para entrar no TCP e, desde então, fazia ameaças aos integrantes da facção rival. A traficante apontou que os criminosos teriam obrigado Hytalo a desmentir a participação dos integrantes do CV nas agressões.

"Eles ficaram irritados com ele por ciúme bobo e acabaram batendo nele, depois obrigando ele a ir lá e falar que foi tudo mentira, tudo invenção das pessoas e que ele amava a Penha. Não foi ele que quis fazer, ele foi obrigado a fazer, porque além de agressores, eles são opressores também", completou Eweline.

Eweline foi morta a tiros no último dia 14 de agosto, em Cascadura, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ela publicava imagens com armamentos e mensagens provocativas. "Não me entrego viva, só saio no caixão", disse ela dias antes da morte.

Hytalo Santos foi preso após denuncia de Felca

Investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT), o influenciador Hytalo Santos foi preso na última sexta-feira (15) em São Paulo. Ele é suspeito de explorar e expor menores de idade nas redes sociais.

A prisão contou com atuação conjunta de diversos órgãos, como o Ministério Público paraibano, o MPT, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.