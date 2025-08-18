Quem era Diaba Loira, ex-chefe do CV morta que mudou de facção e mandou recado a Oruam

Morta a tiros no último dia 14 de agosto no Rio de Janeiro, Eweline Passos Rodrigues, conhecida como Diaba Loira, foi chefe no Comando Vermelho (CV) antes de ingressar no Terceiro Comando Puro (TCP), facção criminosa rival. Com posição notória no submundo do crime, ela saiu de Santa Catarina para o RJ para sobreviver após sofrer uma tentativa de feminicídio.

A ficha criminal de Diaba Loira começa em 2023, apesar de ela já ter cometido crimes em 2022, com uma prisão por tráfico de drogas, por transportar sete quilos de cocaína, além de um flagrante por atirar contra policiais no mesmo ano. Contra a mulher, havia, pelo menos, três mandados de prisão em aberto, sendo dois da Justiça de Santa Catarina, por tráfico de drogas de organização criminosa.

Recado para Oruam

Cerca de 20 dias antes de morrer, Diaba Loira mandou um recado para o rapper Oruam, que está preso por suposto envolvimento com o CV, e para o traficante Doca. Nas redes sociais, Diaba Loira colecionava 92 mil seguidores.

"Não vai arrumar nadinha, mas pô, para quem tenta comprar até o governo, né? É foda. Qual é Oruam? Tá chato já. Tá querendo comprar o cara. Pera lá. Vocês já estão tentando comprar até o governo", afirmou Eweline, em uma publicação no TikTok, já excluída pela plataforma.

Ela continua e dispara, em tom ameaçador: "Se liga, Doca. Para de querer tudo para tu, parceiro. E outra, aceita. Dessa vez tu perdeu, tá ligado? Dessa vez eu que dei o check-mate, bebê. É isso, três fortão, tropa".

O começo de Diaba Loira no crime

Antes de ingressar no crime, Eweline foi revendedora de cosméticos e chegou a comercializar trufas para pagar a faculdade. Ela é natural de Tubarão (SC).

Diaba foi atacada pelo ex-companheiro a facadas em 2022, na cidade de Capivari de Baixo, enquanto buscava o filho pequeno. A partir daí, ela começou a se "transformar" e ser investigada pelas autoridades como faccionada, como falou em um vídeo no TikTok "Foi culpa da polícia que não fez nada por mim lá em Santa Catarina. Antes de julgar, vem ver a nossa história".

Eweline virou Diaba Loira após se mudar para o Rio, e, antes, era conhecida como Pitbull. Recentemente, ela saiu do CV e ingressou na TCP, e chegou a assumir em vídeos, expondo um "racha".

"É para eu ter medo? Eu estava do lado de vocês esse tempo todinho, sei que vocês são despreparados. Então antes de falar que a 'equipe caos' vai te pegar, parem de querer ameaçar, está chato já. Quem faz não fala", comentou;

Mãe da Diaba Loira

Nas últimas semanas, Eweline denunciou a morte de sua mãe, que teria sido assassinada pelo CV, ex-facção dela. Ela classificou o crime como "covardia", pois, segundo ela, a mãe não tinha envolvimento com disputas de facção.

“Vim fazer esse vídeo para contar da covardia que o Comando Vermelho fez com a minha mãe, tá ligado? Mano, papo reto, nossa guerra é entre a gente, não é entre família, não”, disse em vídeo.