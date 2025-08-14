Desaparecimento de homens que foram cobrar dívida milionária no Paraná é tratado como homicídio

A Polícia Civil do Paraná anunciou, nesta quinta-feira (14), que trata o caso do desaparecimento dos quatro homens que foram cobrar dívida milionária no estado como homicídio. Ouras possibilidades não foram descartadas. As informações são do portal G1.

Durante coletiva de imprensa nesta quinta, os delegados Gabriel Menezes e Thiago Andrade Inácio disseram que essa será a principal linha de investigação. O grupo está desaparecido desde o dia 6 de agosto.

No dia 10 de agosto, a Justiça do Paraná determinou a prisão preventiva de Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho suspeitos de envolvimento no desaparecimento das vítimas.

Os dois teriam feito uma emboscada para capturar os quatro homens. O quarteto buscava cobrar uma dívida de R$ 1 milhão na região, segundo a apuração da Polícia Civil (PCPR).

Entenda o caso

Os quatro homens foram identificados como Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza.

Os três primeiros teriam viajado de São José do Rio Preto, em São Paulo, até Icaraíma, enquanto o último seria morador do município paranaense e teria se juntado ao grupo antes do desaparecimento.

Os suspeitos Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo, segundo as investigações, foram encontrados no dia 6, na propriedade onde as vítimas teriam desaparecido.

Segundo informações do G1, os dois prestaram depoimento, foram liberados e fugiram. Desde então, pai e filho são considerados foragidos.

“Eles confirmaram que havia um negócio envolvendo a compra e venda de uma propriedade rural entre Alencar e dois parentes deles, mas disseram que não tinham relação direta com a dívida”, contou o delegado responsável pelas investigações.