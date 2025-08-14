Confira a oração do dia da Nossa Senhora da Assunção

O Dia de Nossa Senhora da Assunção é celebrado dia15 de agosto, sendo um feriado em Fortaleza, no Ceará, desde 2003. A data comemora a ascensão de Maria, mãe de Jesus, ao céu. Por essa razão, muitas paróquias e comunidades católicas costumam realizar procissões para homenageá-la.

Para os fiéis que desejam rezar e prestar respeito à Nossa Senhora da Assunção, o Diário do Nordeste selecionou duas orações mais conhecidas destinadas a essa figura, respeitada por católicos ao redor do mundo.

Confira orações da Nossa Senhora da Assunção

Oração para Nossa Senhora da Assunção

"Ó Maria Santíssima, ao celebrarmos a sua Assunção em corpo e alma à glória dos Céus, suplicamos que nos ajude a viver com fé e esperança neste mundo, procurando sempre e em todas as coisas a edificação do Reino de Deus.

Nossa Senhora, assunta aos Céus, ajudai-nos a abrir-nos à presença e à ação do Espírito Santo, Espírito Criador e Renovador, capaz de transformar os nossos corações.

Ó Senhora da Assunção, ilumina as nossas mentes acerca do destino que nos espera – a alegria eterna na Pátria celeste –, da dignidade de cada um de nós e da nobreza dos nossos corpos e das nossas almas, que poderão um dia estar convosco na glória dos Céus.

Virgem Maria, elevada aos Céus, mostra-te a todos nós como Mãe de esperança! 'Mostra-te como Rainha da Civilização do amor!'

Amém!"

Oração para proteção

"Santa Maria, cheia da presença de Deus, durante os dias de tua vida aceitastes com toda a humildade a vontade do Pai, e o Maligno nunca foi capaz de envolver-lhe com suas confusões. Junto a Teu Filho, intercedestes por nossas dificuldades e, com toda paciência, nos destes exemplos de como desenrolar as linhas de nossa vida. E, ao se dar para sempre como nossa Mãe, pões em ordem e fazes mais claros os laços que nos unem ao Senhor.

Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, tu que, com o coração materno desatas os nós que entorpecem nossa vida, te pedimos que recebas em tuas mãos (fale o nome da pessoa) e que o(a) livre das amarras e confusões com que castiga aquele que é nosso inimigo.

Por tua graça, por tua intercessão, com teu exemplo, livra-nos de todo o mal, Senhora Nossa, e desata os nós que impedem de nos unirmos a Deus para que, livres de toda confusão e erros, o louvemos em todas as coisas, coloquemos Nele nossos corações e possamos servi-Lo sempre por meio dos nossos irmãos. Amém!"