Corpo de Jesse Koz deve chegar ao Brasil no domingo (5); Shurastey foi cremado nos EUA

O corpo do influenciador Jesse Koz, que morreu numa colisão de trânsito em Oregon, nos Estados Unidos, deve chegar ao Brasil no próximo domingo (5), pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Por razões sanitárias, Shurastey, seu fiel companheiro canino, que também morreu no acidente, teve de ser cremado no exterior e as cinzas não vão voltar com o tutor.

As informações foram compartilhadas pela família de Jesse nas redes sociais.

Em Balneário do Camboriú (SC), de onde Jesse e Shurastey partiram em uma jornada pelo mundo, o corpo do influenciador deve chegar apenas na madrugada da segunda-feira (6), quando será velado. O velório será fechado para a família e amigos durante a manhã. O público vai poder se despedir à tarde, a partir de 11 horas.

De acordo com o g1, a despedida deve ocorrer no Crematório Vaticano, e a previsão é de que se estenda até as 17h.

Translado

O translado do corpo de Jesse e a cremação de Shurastey foram custeados por uma "vaquinha online" promovida por um casal de amigos que estava com a dupla no momento da tragédia, nos EUA. A campanha arrecadou R$ 120 mil.

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (Republicanos), se movimentou para acelerar o translado por parte do Governo. No Twitter, no último dia 24 de maio, ele informou que havia feito contato com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, solicitando apoio do Itamaraty para devolver ao Brasil os corpos de Jesse e Shurastey.

Segundo a família de Jesse, Shurastey não foi autorizado a voltar para o País com o corpo do tutor. Por isso, teve de ser cremado nos EUA. Suas cinzas devem chegar depois. A família garante que também haverá despedida para o cão.

A tragédia

O influenciador Jesse Koz, 29, e seu cão, o golden retriever Shurastey, morreram em uma colisão de trânsito no estado de Oregon, nos Estados Unidos, no dia 23 de maio. Naturais de Santa Catarina, Jesse e Shurastey viajavam pelo mundo a bordo de um fusca 1978.

A dupla já havia percorrido mais de 85 mil quilômetros no fusca desde 2017, tendo passado por 17 países.

