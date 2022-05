Melhor amigo de Jesse Koz teve de contar sobre a morte à família: 'Foram 18 horas com o choro preso'

O advogado Felipe Pires, o melhor amigo do influenciador Jesse Koz, morto após um acidente de carro, foi o primeiro a receber a informação da tragédia, na última segunda-feira (23). Por isso, ficou encarregado de informar o óbito à família e, depois, aos amigos de Koz.

"Como fui a primeira pessoa a receber a notícia no Brasil, tive a difícil missão de repassar para a família dele. Liguei para a tia dele, que mora aqui em Balneário Camboriú, ela me recebeu em casa e eu contei", relembrou, em entrevista à BBC News.

Depois de uma hora, essa tia confirmou que a mãe do Koz já havia sido informado e autorizou que outros amigos fossem avisados.

"Fiquei 18 ou 19 horas com o choro preso, porque não podia contar pra ninguém", relatou.

A morte do amigo foi divulgada no dia seguinte, na terça-feira (24).

Depois, a notícia repercutiu nas redes sociais e gerou comoção, com a criação de uma 'vaquinha' que contabilizou R$ 120 mil em poucas horas para custear o translado do corpo do influenciador.

Jesse Koz, de 29 anos, morreu em um acidente de carro no estado de Oregon, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (23). O jovem, natural de Santa Catarina, viajava pelo mundo a bordo de um fusca 1978 ao lado de seu cão, o golden retriever Shurastey, que também morreu.

'Melhores amigos'

Foto: Arquivo Pessoal

Felipe e Jesse conheceram em 2012, quando dividiram o aluguel em uma quitinete, em Balneário Camboriú (SC). "Tivemos um canal no Youtube e tínhamos uma ótima relação de amizade", relatou à BBC.

"O Jesse e o Shurastey eram inseparáveis. Antes da viagem, o Jesse já tinha o Shurastey. Quando ele decidiu viajar nunca passou pela cabeça dele abandonar. O Shurastey sempre esteve e agora sempre estará presente na vida do Jesse", lamentou.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil