União Brasil confirma filiação de Roberto Cláudio para 5 de novembro, em Brasília

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio formalizará a filiação ao União Brasil na tarde da próxima terça-feira (5). O evento ocorrerá na sede nacional do partido em Brasília, no Distrito Federal, e será fechado para convidados.

O momento de filiação foi divulgado pelo diretório do União Brasil no Ceará, presidido pelo ex-deputado federal Capitão Wagner (União). O ato deverá contar com outras lideranças, como o presidente nacional da sigla, Antônio Rueda (União), e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).

Roberto Cláudio anunciou a migração ainda em junho, após confirmar a saída do PDT no final de maio. Desde então, o ex-prefeito tem enfrentado dificuldades de agenda com nomes nacionais para marcar a filiação, que inicialmente ocorreria em Fortaleza.

Antes mesmo da oficialização, Roberto já foi anunciado presidente do União Brasil em Fortaleza, durante encontro da oposição em 17 de outubro. Na ocasião, ele afirmou que sempre encontrou “segurança de que o partido vai compor uma frente majoritária de oposição no Ceará”, mesmo diante do processo de federação da legenda com o PP.