'Talvez seja o único caminho', diz Evandro sobre Cid assumir presidência do PDT no Ceará

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT) considera que a possibilidade do senador Cid Gomes (PDT) assumir a presidência do PDT Ceará "talvez seja o único caminho" para a reunificação do partido no estado.

A declaração foi dada após a mesa de abertura da 11ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos, no Centro de Eventos do Ceará, da qual o parlamentar participou nesta terça-feira (6).

A sigla tem enfrentado crise desde o racha entre PT e PDT na pré-campanha eleitoral, quando o PT decidiu lançar o agora governador Elmano de Freitas (PT) para a disputa pelo Executivo estadual após o PDT definir Roberto Cláudio como candidato. O ex-prefeito de Fortaleza acabou ficando na terceira colocação.

"A gente conversando talvez, sem sombra de dúvidas, (Cid Gomes) seja uma pessoa que terá condição de tentar de alguma forma repavimentar, reconstruir o nosso partido", afirma Leitão. "Talvez seja o único caminho que nós tenhamos".

Desde maio, Cid Gomes vem falando da vontade de comandar o diretório estadual do PDT – hoje, o deputado federal André Figueiredo preside a sigla no Ceará.

"Tenho um desejo, acho que não por vaidade pessoal, acho que represento hoje o sentimento majoritário do PDT aqui, no Ceará, em relação aos assuntos cearenses, e tenho a pretensão de vir a presidir o partido", disse o senador após participar do encontro do Consórcio Nordeste em Fortaleza, no dia 5 de maio.

Evandro Leitão ressaltou que Cid "é uma referência em liderança política do nosso estado" e alguém respeitado no Ceará.

Evandro Leitão Presidente da Assembleia Legislativa "A grande maioria dos prefeitos, a grande maioria dos deputados estaduais, enfim, a grande maioria dos políticos do nosso Estado tem no senador Cid uma liderança, um respeito e um carinho enorme. Portanto, eu acho que essa seja uma das saídas que nós teremos, quem sabe uma das principais saídas que nós teremos (para a crise no PDT)".

Divisão no PDT Ceará

A crise interna vivida no PDT não teve fim após o resultado da disputa eleitoral pelo Governo do Ceará. O partido ainda está dividido, por exemplo, na posição quanto ao Governo Elmano de Freitas.

O diretório estadual liberou os parlamentares para adotarem a posição que preferirem. Dos 13 deputados do PDT na Assembleia Legislativa, 10 integram a base aliada do governador – incluindo o líder do Governo na Casa, deputado Romeu Aldigueri (PDT).

Apenas três parlamentares estaduais integram a oposição à gestão estadual – Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antônio Henrique. Todos são aliados do ex-prefeito Roberto Cláudio, derrotado em 2022 na disputa estadual e que defende postura oposicionista do PDT no Ceará ao governo.

O desejo de Cid Gomes de comandar o diretório estadual da sigla abriu um novo ponto de divergência entre os integrantes da sigla – aqueles que defendem o comando do senador e os que se colocam ao lado de Figueiredo.