Senadores, deputados e grupo de oração: veja pedidos de visitas de Bolsonaro na prisão domiciliar

Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (15), autorização para o ex-presidente receber em casa o relator do Projeto de Lei (PL) da Anistia, o deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE). O pedido não especifica data, que deverá ser definida pelo ministro Alexandre de Moraes — se permitida.

A defesa do político também pediu ao magistrado permissão para Bolsonaro receber semanalmente o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN). Informações são da CNN Brasil e do g1.

Os advogados argumentam que a presença de Valdemar é "essencial" para a coordenação de pautas institucionais e para o planejamento de ações políticas de alcance nacional. Já Marinho precisaria falar frequentemente com o ex-presidente para definir estratégias e acompanhar matérias relevantes para o partido no Congresso.

Veja também PontoPoder Quais os impactos da condenação de Jair Bolsonaro para a estratégia eleitoral da oposição no Ceará PontoPoder Alexandre de Moraes autoriza ida de 'kid preto' ao enterro da sogra PontoPoder Bolsonaro retorna à prisão domiciliar após procedimento em hospital de Brasília

Visita de grupo de oração

Nesta segunda-feira, os advogados de Bolsonaro também pediram ao STF autorização para as visitas do líder do PL na Câmara Federal, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), do ex-ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, e do senador Wilder Morais (PL-GO).

Também foi solicitada a visita do grupo de oração conduzido pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. "Cumpre renovar os esclarecimentos de que esse grupo de oração já se reunia regularmente na residência [de Jair Bolsonaro] antes mesmo da imposição das medidas cautelares", alega a defesa.

Veja também PontoPoder O futuro de Jair Bolsonaro: veja perguntas e respostas sobre julgamento do ex-presidente

Governador de SP também pediu permissão para visitar Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi outro que solicitou a Alexandre de Moraes autorização para encontrar Bolsonaro.

Se acatada pelo STF, a visita será nesta terça-feira (16). O objetivo seria articular apoio à proposta de anistia ao ex-presidente e aliados.

Condenação

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar um grupo criminoso que orquestrou um golpe de Estado no Brasil. A pena foi decretada pela maioria da Primeira Turma do STF e foi estabelecida em regime inicialmente fechado.

No entanto, o ex-presidente só deverá ser transferido para um presídio comum após o trânsito em julgado do processo. Até lá, ele deve permanecer em prisão domiciliar, imposta em agosto por Alexandre de Moraes, após o político descumprir medidas cautelares.