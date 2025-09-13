Alexandre de Moraes autoriza ida de 'kid preto' ao enterro da sogra

Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército e integrante dos 'kids pretos', grupo que supostamente planejava assassinar, dentre outros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu autorização para deixar a prisão para ir ao enterro da sogra.

O velório e o sepultamento ocorrerão neste domingo (14) no Rio de Janeiro. A autorização foi concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo a decisão do magistrado, o tenente-coronel deverá ir ao enterro da sogra acompanhado de escolta policial, que tem de ser feita com discrição e sem ostensividade no uso de arma.

Veja também PontoPoder Lula relembra diagnóstico de câncer na laringe: 'Se tivesse demorado, não estaria falando hoje' PontoPoder Encontro com dirigentes do PT Fortaleza pauta rumos para 2026 e destaca condenação de Bolsonaro

Plano para matar Lula, Alckmin e Moraes

Rafael Martins está detido desde novembro do ano passado após ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF). O militar está encarcerado no Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército, em Niterói (RJ).

Em fevereiro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes já havia negado a liberdade de Rafael Martins de Oliveira, refutando a tese de que o militar não havia participado do plano para assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), além do próprio magistrado do STF.