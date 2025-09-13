Diário do Nordeste
Alexandre de Moraes autoriza ida de 'kid preto' ao enterro da sogra

Rafael Martins de Oliveira terá de ser acompanhado de escolta policial

Foto que contém Alexandre de Moraes e Rafael Martins de Oliveira
Legenda: Alexandre de Moraes liberou tenente-coronel com escolta policial
Foto: TSE e Divulgação

Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército e integrante dos 'kids pretos', grupo que supostamente planejava assassinar, dentre outros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu autorização para deixar a prisão para ir ao enterro da sogra.

O velório e o sepultamento ocorrerão neste domingo (14) no Rio de Janeiro. A autorização foi concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo a decisão do magistrado, o tenente-coronel deverá ir ao enterro da sogra acompanhado de escolta policial, que tem de ser feita com discrição e sem ostensividade no uso de arma.

Plano para matar Lula, Alckmin e Moraes

Rafael Martins está detido desde novembro do ano passado após ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF). O militar está encarcerado no Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército, em Niterói (RJ).

Em fevereiro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes já havia negado a liberdade de Rafael Martins de Oliveira, refutando a tese de que o militar não havia participado do plano para assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), além do próprio magistrado do STF. 

