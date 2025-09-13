Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Encontro com dirigentes do PT Fortaleza pauta rumos para 2026 e destaca condenação de Bolsonaro

Evandro Leitão citou a importância da união do partido e "vigilância" contra o bolsonarismo em futuras batalhas políticas

Escrito por
e
PontoPoder
Encontro do PT realizado em Fortaleza reunindo as principais lideranças do partido
Legenda: Encontro do partido contou com a presença das principais lideranças e discutiu, a nível local e nacional, quais os objetivos do próximo ano
Foto: Thiago Gadelha

Filiados cearenses do Partido dos Trabalhadores (PT) se reuniram neste sábado (13), em Fortaleza, em encontro municipal da legenda para consolidar a posse dos eleitos no Processo de Eleição Direta (PED), formalizado em julho. Durante o evento, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, discursou sobre os rumos do partido para 2026 e lembrou, citando "futuras batalhas políticas", da condenação de Jair Bolsonaro.

O encontro, que havia ocorrido de forma estadual no último sábado (6), tem como finalidade a oficialização da tese do novo diretório, com a montagem de diretrizes tendo em vista a eleição de 2026.

Em discurso no início da tarde, o prefeito Evandro Leitão (PT) apontou que 2026 será um ano de lutas consideráveis para o partido, que busca a reeleição de Elmano de Freitas (PT) como governador no Ceará, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na presidência do Brasil, o lançamento do deputado federal cearense José Guimarães como candidato ao Senado e a união das correntes partidárias petistas após o PED.

Evandro Leitão discursando em evento do PT, em Fortaleza
Legenda: Evandro Leitão (PT) discursou citando a condenação de Bolsonaro e reforçando a importância da união entre os membros do partido
Foto: Thiago Gadelha

Sobre uma entre as principais disputas, a da presidência, ele relembrou a condenação de Bolsonaro pelo STF na última quinta-feira (11), apontando que os apoiadores do ex-presidente ainda serão um ponto chave da próxima disputa eleitoral.

"O 'bolsonarismo' não acabou. Nós temos que estar atentos, vigilantes. Ano que vem vai ser outra batalha. O ano que vem vai ser uma luta enorme. E todos nós temos que estar unidos em torno de um nome do nome de Luiz Inácio Lula da Silva para continuar, para ele ser reconduzido", disse.

Segundo Evandro, o dia 11 de setembro é uma data "que vai ficar marcada" e a decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal se tornou uma medida importante no reforço da democracia brasileira.

Ao citar a democracia, inclusive, Evandro continuou o discurso para falar de justiça social e citou, com críticas, a situação deixada pela gestão anterior da Prefeitura de Fortaleza. O prefeito pontou que falar deste tópico possibilita a discussão sobre políticas públicas.

"É difícil conseguir implantar políticas públicas numa prefeitura onde, infelizmente, foi sucateada, foi desrespeitada", apontou. Entretanto, segundo ele, a nova gestão tem implementado mudanças significativas em vários âmbitos municipais.

Rumos do PT para 2026

Além do discurso de Evandro Leitão, o evento também contou com a presença do novo presidente da legenda em Fortaleza, o ex-deputado estadual Antônio Carlos, que assumiu o posto antes ocupado pelo deputado Guilherme Sampaio. Ele também ressaltou como objetivo máximo da legenda a reeleição do presidente Lula.

Entretanto, em termos mais amplos, o presidente do partido também citou a necessidade de manutenção do diálogo com a sociedade e a juventude, incluindo uma sede partidária revitalizada, com internet, debates e uma biblioteca.

Antônio Carlos ao lado de Evandro Leitão em evento do PT
Legenda: O presidente do PT Fortaleza Antônio Carlos falou sobre a unidade do partido para as eleições em 2026
Foto: Thiago Gadelha

"A gente tem que ganhar em setores, dialogar com toda a sociedade, o presidente, claro, mas também todo o corpo diretivo do PT estará presente em todos os quadrantes da cidade", reforçou.

Sobre qualquer divergência entre os membros do partido, o presidente do PT apontou a construção de uma tese unificada, o que ressaltaria justamente esse momento de unidade.

"Foi uma campanha muito tranquila desse ponto de vista", declarou ele sobre a mais recente PED. "Nós temos um inimigo muito maior do que qualquer divergência interna do PT, que é derrotar o 'bolsonarismo'. E para isso, luta social e resolução do encontro estadual e nacional, reeleição do presidente Lula e, no estadual, já se aponta para uma reeleição do nosso companheiro Elmano de Freitas", finalizou.

