Lula relembra diagnóstico de câncer na laringe: 'Se tivesse demorado, não estaria falando hoje'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relembrou, em discurso neste sábado (13), do período em que foi diagnosticado com um câncer de laringe, em outubro de 2011. Segundo ele, um diagnóstico "por acaso" o levou ao tratamento e, consequentemente, a ainda poder falar atualmente.

"Eu, por exemplo, descobri o meu câncer na garganta por acaso. Se eu tivesse demorado para descobrir, quem sabe eu não estivesse falando com vocês aqui hoje, porque tinha tido que cortar a minha corda vocal", explicou ao falar sobre a importância de um atendimento médico adequado.

A fala do presidente ocorreu durante uma visita ao Hospital Universitário de Brasília (HUB), em programação para acompanhar o andamento do "Agora Tem Especialistas", estruturado pelo Ministério da Saúde.

No local, Lula pode presenciar um dia de mutirão de atendimentos médicos realizados tanto pelo Ministério da Saúde como pelo da Educação.

Além de recordar do tratamento do câncer, Lula ainda atualizou o vice-presidente Geraldo Alckmin de como anda de saúde. "A minha bursite voltou", contou ele, revelando ainda que precisará de sessões de acupuntura.

O 'Agora Tem Especialistas' é um dos programas do Governo Federal e possui o objetivo de reduzir as filas de espera na rede pública. Segundo o presidente, a intenção é justamente provar que "a fila da saúde tem jeito".

Tratamento do câncer

Ainda este ano, Lula já havia lembrado da época em que foi diagnosticado com a doença. O presidente citou a importância do apoio da falecida esposa, Marisa Letícia, para fazer o exame de PET scan, que possibilita a verificação de tumores.

"Eu fui no Sírio (Hospital Sírio-Libanês) dar uma olhada na minha garganta e eu jamais imaginei ter câncer. Dia 26 de outubro, um dia antes do meu aniversário, eu estava com muita febre, a garganta irritada e eu fui no médico e ele me falou que estava inflamado", contou.

Segundo ele, Marisa pediu para que ele realizasse o exame e o tratamento, devido à gravidade da doença, já começou dois dias após a descoberta.

"Fico imaginando porque todas as pessoas não têm direito a isso", disse em maio durante outro evento do "Agora Tem Especialistas".