Equipamento sueco de R$ 10 milhões fortalece tratamento contra câncer em Fortaleza

Um equipamento de ponta, encomendado por US$ 2 milhões (equivalente a mais de R$ 10 milhões), integrará o combate ao câncer na saúde privada de Fortaleza. O Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO) informa que contará com a segunda unidade do Versa HD, desenvolvido pela multinacional sueca Elekta.

O acelerador linear será instalado no núcleo de oncologia do hospital Oto Aldeota, com previsão para operar a partir de 2026.

O novo equipamento de alta precisão permite a aplicação de doses mais altas e concentradas diretamente no tumor, moldando o feixe de radiação para preservar ao máximo os tecidos saudáveis. Essa tecnologia reduz efeitos colaterais e proporciona mais qualidade de vida aos pacientes em tratamento oncológico.

“Com a chegada do Versa HD, ampliamos ainda mais a capacidade do nosso parque radioterápico, para atender cerca de 3 mil pessoas por ano da capital e interior do Ceará”, comenta Francisco Kubrusly , diretor comercial do centro oncológico.