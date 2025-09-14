Bolsonaro retorna à prisão domiciliar após procedimento em hospital de Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o hospital em Brasília, neste domingo (14), onde estava para retirar manchas na pele.

Ele, que está em prisão domiciliar, saiu de sua residência pela primeira vez desde que foi condenado por participar da trama golpista que culminou nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Segundo noticiou o Uol, o médico de Bolsonaro, Cláudio Birolini, disse que não houve intercorrências no procedimento. O ex-presidente retornou para casa sob forte escolta policial.

Ao deixar a unidade hospitalar, por volta das 14h, Bolsonaro, acompanhado do seu médico, não falou com a imprensa nem com os seus apoiadores que esperavam na frente do local.

Já Birolini deu entrevista para os jornalistas. Bolsonaro tinha um curativo na região do pescoço e estava também com um dos filhos, Jair Renan.

O responsável pelo procedimento informou que retirou oito lesões da pele de Bolsonaro e encaminhou as amostras para biópsia.

Conforme o pedido médico apresentado pelos advogados de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) na segunda-feira (8), eram "pequenas manchas marrons regulares", que passarão agora por análise.