Tarcísio pede a Moraes para visitar Bolsonaro em Brasília nesta terça (16)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar uma organização criminosa que atentou contra o Estado Democrático de Direito.

O político pretende visitar Bolsonaro nesta terça-feira (16), em sua casa, em Brasília, para articular apoio à proposta de anistia ao ex-presidente e aliados condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Informações são da CNN Brasil.

Contudo, fontes próximas a Tarcísio acreditam que ele avalia não haver mais movimentos políticos viáveis para avançar com a pauta no Congresso Nacional.

'Amigo ora recluso'

No pedido enviado ao STF, Tarcísio chama Bolsonaro de "amigo ora recluso" e se apresenta às autoridades como "correligionário" do ex-presidente. Ele também menciona um pedido anterior de visita, no último 7 de agosto, que foi deferido pelo ministro.

Moraes também recebeu e analisa pedidos semelhantes de outros parlamentares ligados ao ex-chefe do Executivo nacional.