Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Se condenado, Bolsonaro será preso imediatamente após julgamento? Entenda cenários

Ministros da Primeira Turma do STF decidem sobre o futuro do ex-presidente e os demais réus da trama golpista

Escrito por
e
(Atualizado às 13:46)
PontoPoder
Imagem mostra Jair Bolsonaro sentado em cadeira do plenário do STF, em Brasília, ilustrando se Bolsonaro será preso após fim do julgamento caso seja condenado
Legenda: Atualmente, político está em prisão domiciliar, após descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes
Foto: Nelson Jr./STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decide, nesta semana, o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros sete réus do "núcleo 1" da trama golpista. Se condenados, o antigo chefe de Estado e os demais acusados serão presos imediatamente após o fim do julgamento? A resposta é não

No cenário de uma condenação, embora não haja uma data específica para ocorrer a prisão, a execução da pena pode acontecer somente após o trânsito em julgado  quando uma sentença se torna definitiva e imutável —, que ocorre após o esgotamento do prazo para recursos. É o que prevê o Código de Processo Penal.

Veja também

teaser image
PontoPoder

AO VIVO: Acompanhe o julgamento de Bolsonaro no STF; ministros iniciam fase de votação

teaser image
PontoPoder

Ex-presidente Jair Bolsonaro não comparece a julgamento por 'recomendação médica', diz defesa

Segundo a denúncia da Procurador-Geral da República (PGR), baseada nas investigações da Polícia Federal, é possível que os réus sejam condenados a mais de 30 anos de prisão por tentar reverter o resultado das eleições de 2022. Tanto Bolsonaro quantos os demais réus negam as acusações

Possibilidades de recurso

Caso Bolsonaro e os outros acusados sejam condenados, o passo seguinte será a publicação do acórdão da decisão, que, conforme o artigo 95 do Regimento Interno do STF, acontece até 60 dias após o julgamento. Considerando que a última sessão do julgamento será nesta sexta-feira (12), o acórdão seria publicado até novembro

No entanto, é possível que esse prazo seja reduzido. Ao portal BBC News, uma fonte destacou que a publicação do acórdão da decisão que tornou ex-presidente réu, em abril, aconteceu em apenas 15 dias.

Com a publicação, as defesas dos acusados têm cinco dias para apresentar os embargos declaratórios  recurso que independe do placar de votação dos ministros e, geralmente, não muda o mérito, mas pode, por exemplo, reduzir a pena. 

"Dificilmente os embargos de declaração têm um efeito modificativo, mas excepcionalmente pode acontecer. A sua finalidade é aclarar obscuridades, omissões e contradições do próprio acordão. Mas se for constatado que (esses erros) tiveram um reflexo direto no mérito ou na dosimetria da pena, o embargo, se provido, pode gerar uma modificação, mas não é comum", explica Fernandes Neto, doutor em Direito Constitucional e especialista em Processo Penal pela Universidade de Fortaleza (Unifor).

Em caso de placar divergente

Se houver divergência no placar da Primeira Turma, de dois votos contra e 3 favoráveis a condenação, as defesas têm direito de entrar, no prazo de 15 dias após o acórdão, com outro tipo de recurso: os embargos infringentes, mecanismos capazes de alterar a sentença

Existe uma discussão de se é possível utilizar esse recurso quando há divergência na dosimetria da pena, e não na condenação. Segundo a assessoria do STF à BBC News, embargos infringentes só são possíveis "se houver dois votos pela absolvição". O Regimento Interno da Corte diz o seguinte:

Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.
I – que julgar procedente a ação penal;
II – que julgar improcedente a revisão criminal;
III – que julgar a ação rescisória;
IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade;
V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado

Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.

Os especialistas ouvidos pelo PontoPoder corroboram o entendimento do STF. 

"Os embargos infringentes cabem quando houver decisão não unânime em ação penal originária, mas apenas se houver votos favoráveis à absolvição ou à aplicação de uma tese mais favorável ao réu quanto à tipificação penal. Ou seja: divergência apenas na dosimetria da pena não autoriza embargos infringentes. Nesses casos, a discussão sobre pena se limita a embargos de declaração ou eventual revisão criminal futura", observou Tanilo de Carvalho, especialista em Direito Constitucional pela Unifor.

Fernandes Neto complementou que, nesses casos, os recursos são analisados pelo plenário do Supremo, e não pela Primeira Turma. O colegiado só analisaria recurso se fosse em embargo de declaração. 

Prisão domiciliar ou em regime fechado

Atualmente, Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, após descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que investiga a conduta do filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pelos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação. 

Se condenado por todos os crimes atribuídos a ele pela acusação, o ex-presidente pode ser sentenciado a mais de 40 anos de prisão. No Brasil, penas acima de 8 anos devem ser cumpridas em regime fechado, conforme aponta Tanilo de Menezes, com base no artigo 33 do Código Penal. Isso independe de idade ou estado de saúde, "mas pode influenciar em benefícios posteriores, como a prisão domiciliar em caso de problemas graves de saúde".

No entanto, a conversão não seria automática. "Isso vai ser analisado numa fase posterior de execução de sentença, em que o próprio Bolsonaro pode requerer a prisão domiciliar, alegando quaisquer dessas questões de doença ou não. Aí o tribunal ou o relator que for executar essa sentença, podem fixar essas bases de acordo com questões humanitárias", pontua, ainda, Fernandes Neto. 

Assuntos Relacionados
Foto de Luizianne Lins, deputada federal que está na missão internacional que teve embarcação atacada por drone em porto da Tunísia
PontoPoder

Luizianne Lins vai embarcar em missão humanitária a Gaza; grupo teve barco atacado por drone

A deputada federal do Ceará está na Itália, de onde embarcará para encontrar com grupo de ativistas como Greta Thunberg

Bruno Leite
Há 11 minutos
Alexandre de Moraes no plenário do STF
PontoPoder

Moraes vota para condenar Bolsonaro e aliados por trama golpista: 'Projeto autoritário de poder'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é o relator da ação penal e foi o primeiro a revelar o voto durante o julgamento

Luana Severo, Igor Cavalcante e Matheus Facundo
Há 33 minutos
Imagem mostra Jair Bolsonaro sentado em cadeira do plenário do STF, em Brasília, ilustrando se Bolsonaro será preso após fim do julgamento caso seja condenado
PontoPoder

Se condenado, Bolsonaro será preso imediatamente após julgamento? Entenda cenários

Ministros da Primeira Turma do STF decidem sobre o futuro do ex-presidente e os demais réus da trama golpista

Ingrid Campos e Carol Melo
Há 1 hora
Inácio Aguiar

Em reunião do setor produtivo, empresário dá 'selo' de moderado ao petista Evandro Leitão

Prefeito fez um balanço dos primeiros oito meses de gestão e pediu cooperação com os empresários

Inácio Aguiar
09 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro em casa, cumprindo prisão domiciliar, vestindo camisa amarela
PontoPoder

Ex-presidente Jair Bolsonaro não comparece a julgamento por 'recomendação médica', diz defesa

Julgamento de Bolsonaro e outros sete aliados foi retomado nesta terça-feira (9) no STF

Redação
09 de Setembro de 2025
Ministro Alexandre de Moraes, durante julgamento de bolsonaro no STF
PontoPoder

AO VIVO: Moraes implica Bolsonaro como líder da tentativa de golpe; acompanhe

A Primeira Turma da Corte julga, também, os outros sete réus envolvidos na trama golpista de 2022

Luana Severo, Igor Cavalcante e Matheus Facundo
09 de Setembro de 2025
Imagem mostram barreiras de contenção policial bloqueando a entrada da Praça dos Três Poderes, com a sede do STF ao fundo, ilustrando esquema de segurança reforçado durante julgamento de Bolsonaro, em Brasília
PontoPoder

STF tem segurança reforçada com drones e policiais para fase decisiva do julgamento de Bolsonaro

A Praça dos Três Poderes está fechada, e agentes realizam varreduras no público e em locais como a casa dos ministros da Primeira Turma

Redação e Agência Brasil
09 de Setembro de 2025
Foto mostra André Fernandes durante evento do PL em Fortaleza
PontoPoder

André Fernandes assume PL Ceará em reunião fechada com possíveis novos filiados em 22 de setembro

Encontro em Brasília selará encerramento da presidência de Carmelo Neto

Marcos Moreira
09 de Setembro de 2025
Bolsonaro em audiência no STF
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro no STF será retomado nesta terça (9); entenda processo

Ex-presidente é réu por liderar organização criminosa que articulou trama golpista

Luana Severo
09 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro com blusa amarela para matéria onde sua defesa pede autorização a Moraes para que ele faça um procedimento cirúrgico após julgamento no STF
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro solicita autorização de Moraes para que ex-presidente passe por procedimento

O procedimento deve ser realizado no dia 14, dois dias após os ministros da primeira turma encerrarem seus votos e Bolsonaro ter seu veredito

Redação
08 de Setembro de 2025
foto do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Inácio Aguiar

TRE-CE deve marcar para 26 de outubro nova eleição em Santa Quitéria e Barroquinha

Resolução está na pauta da sessão plenário desta terça-feira (9)

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Foto mostra membros da oposição ao lado de Capitão Wagner e Roberto Cláudio
PontoPoder

Café da Oposição tem encontro com Roberto Cláudio e Capitão Wagner em tapiocaria na Barra do Ceará

Segurança pública foi o principal tema da reunião entre os parlamentares opositores ao Governo Elmano

Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Capitão Wagner circulando pelas ruas armado e com colete enquanto aponta para pichações de facções
PontoPoder

Capitão Wagner ameaça pegar ‘colete’, ‘arma’ e ‘juntar policiais’ para capturar Bebeto Queiroz

O presidente do União Brasil participou, nesta segunda-feira (8), do 'Café da Oposição' e criticou a demora do Estado em prender o prefeito cassado de Choró, foragido desde dezembro do ano passado

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Ao apostarem em bets como fator arrecadador, prefeituras submetem a população a uma roleta-russa

Autoridades federais precisam intervir para dar freio à sanha lotérica dos prefeitos; riscos podem ser muito altos

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Cinco pontos para entender o peso e os impasses da União Progressista na sucessão estadual

Lideranças da base aliada e da oposição travam batalha que pode fortalecer ou implodir o colegiado

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Imagem mostra Primeira Turma do STF reunida em julgamento da trama golpista que entrará na segunda semana
PontoPoder

Julgamento da trama golpista será retomado nesta semana; saiba o que esperar

Destino do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, membros do chamado "núcleo crucial", será determinado pelo STF até sexta-feira (12)

Redação e Agência Brasil
08 de Setembro de 2025
Fotos mostram Ivo Gomes e Oscar Rodrigues
PontoPoder

Risco de reprovação das contas de Ivo Gomes na Câmara de Sobral gera nova crise com gestão de Oscar

Vereadores devem votar projeto que pede a desaprovação da execução orçamentária do ex-prefeito, contrariando entendimento do TCE

Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.
PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos
08 de Setembro de 2025
Imagem aérea de uma manifestação em uma cidade brasileira, com grande concentração de pessoas vestindo camisetas amarelas e carregando bandeiras do Brasil.
PontoPoder

Manifestantes pedem anistia para investigados do 8 de janeiro e criticam STF, na Praça Portugal

Protesto também contou com pedidos pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro e críticas a Alexandre de Moraes e Lula

Luana Barros e Matheus Facundo
07 de Setembro de 2025
Foto de Michelle Bolsonaro discursando
PontoPoder

Michelle Bolsonaro critica STF em áudio divulgado durante manifestações bolsonaristas

Discurso reproduzido ocorre às vésperas da retomada do julgamento que pode condenar o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado

Redação
07 de Setembro de 2025