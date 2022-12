Saiba como será a cerimônia de posse de Lula e Alckmin no Governo Federal neste domingo (1º)

No próximo domingo (1º), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tomará posse pela terceira vez como chefe do Executivo nacional. A cerimônia histórica no Brasil é organizada pela futura primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, e conta com uma série de inovações e adaptações nos trâmites tradicionais. As informações são do O Globo.

Para se ter ideia, o evento será quase um festival. Começará cedo, por volta de 10 horas, com apresentações de 57 artistas que irão se dividir em dez shows. Entre os nomes confirmados, estão Duda Beat, Baiana System, Pabllo Vittar, Maria Rita, Geraldo Azevedo, Martinho da Vila, Juliano Maderada, Odair José e outros.

Os shows só serão interrompidos à tarde, por volta de 14h30min, quando começa a cerimônia oficial, que inclui um cortejo de carro entre a Catedral de Brasília e o Congresso. De lá, Lula e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), irão para o Palácio do Planalto receber a faixa presidencial. Não se sabe ainda se o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), cumprirá o costume de passar a faixa para o futuro mandatário do País.

Legenda: A cerimônia de posse é organizada pela futura primeira-dama, Janja. Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert

Cachorra Resistência no Palácio do Planalto

Além disso, Janja preparou um momento especial para a cachorrinha Resistência, adotada por ela durante a "Vigília Lula Livre", um acampamento montado no período em que Lula esteve preso em Curitiba. A cadela estará na rampa do Palácio do Planalto junto aos tutores para simbolizar a “resistência” do petista nos 580 dias em que ficou encarcerado na sede da Polícia Federal (PF).

E a presença de Resistência trará outra novidade: atendendo a um pedido de entidades em defesa da causa animal, Janja pretende substituir a tradicional salva de 21 tiros de canhão, organizada pelo Senado, por um ato que não faça barulho. Isso servirá para evitar que os ruídos maltratem os animais e para proteger pessoas com deficiência e autismo.

Veja, a seguir, como serão os principais momentos da posse.

Shows

Janja convidou 57 artistas para se distribuírem em dois palcos — nomeados Elza Soares e Gal Costa, em homenagem às artistas que faleceram este ano — durante todo o domingo. As apresentações começam às 10h, param às 14h30min para a cerimônia oficial e devem retornar às 18 horas.

Legenda: Elza Soares e Gal Costa faleceram neste ano de 2022. Foto: Divulgação

São esperados na Esplanada dos Ministérios: Almério, Baiana System, Duda Beat, Fernanda Takai, Francisco El Hombre, Gaby Amarantos, Geraldo Azevedo, Os Gilsons, Jards Macalé, Johnny Hooker, Juliano Maderada, Kleber Lucas, Luedji Luna, Leonardo Gonçalves, Marcelo Jeneci, Margareth Menezes (a nova ministra da Cultura), Maria Rita, Martinho da Vila, Odair José, Otto, Pablo Vittar, Paulinho da Viola, Paulo Miklos, Paulo Vieira (apresentação), Teresa Cristina, Thalma de Freitas, Titi Müller (apresentação), Tulipa Ruiz, Valesca Popozuda e Zélia Duncan.

O público — a expectativa é de 300 mil pessoas — acompanhará a posse por dois telões instalados na área do festival.

Além disso, pela manhã, também será feito o Cortejo do Futuro, um “abre-alas” da posse comandado povos das culturas populares e tradicionais. Serão feitas apresentações de bumba meu boi, afoxé, maracatus, fanfarras, violeiros, grupos de capoeira, samba rural, blocos de frevo, blocos de Carnaval, blocos afros, povos originários e povos de matrizes africanas, segundo O Globo.

Feira gastronômica

Haverá, também, uma feira gastronômica com pratos típicos da culinária popular brasileira. A curadoria será da chef Renata Carvalho, e a feira será montada no gramado central da Esplanada dos Ministérios, com 40 estandes de alimentação, 15 de bebidas e drinks e dez food trucks.

Mesas e cadeiras estarão distribuídas pelo espaço, que também receberá gratuitamente água potável em estações móveis da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.

Cortejo e posse

Um dos momentos mais esperados da posse, o cortejo de carro deve ser feito em um veículo aberto, porém, blindado, seguindo recomendação da equipe de segurança do presidente eleito. Um teste será feito nesta terça-feira (27) para simular o cerimonial da posse no Congresso e no Palácio do Planalto.

Na rampa do Planalto, Lula e Alckmin serão recebidos pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Também devem estar presentes a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, e o Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras.

Depois desse momento, no plenário da Câmara dos Deputados, será feito o juramento de compromisso constitucional, assinado o termo de posse e feito o primeiro pronunciamento ao País.

Serão esperadas, também, autoridades internacionais como os presidentes da Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guiné-Bissau, Portugal e Timor Leste. Esses estarão à espera de Lula no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores.