Posse de Lula: veja o que já se sabe e o que ainda falta para a solenidade em 1º de janeiro de 2023

Eleito no 2º turno, em novembro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aos 77 anos, tomará posse, em Brasília, no dia 1º de janeiro de 2023 como o 39º presidente do Brasil desde a Proclamação da República, em 1889. As informações repassadas pelo gabinete do governo de transição é de que o evento reúna 300 mil pessoas.

A coordenação dos preparativos está a cargo da futura primeira-dama do Brasil, Janja. Ela afirma que a posse seguirá o roteiro institucional, com "pequenas e poucas alterações" em relação ao que ocorre na tradição.

Até o momento, Janja já anunciou mais de 20 artistas que farão apresentações em dois palcos na capital federal no dia da cerimônia. Além das apresentações, saiba o que já foi definido sobre a posso do próximo presidente. As informações são do G1.

Veja abaixo o que se sabe até então sobre a posse:

O evento de posse começa por volta das 14h30 com o desfile do presidente eleito em um carro oficial aberto pela Esplanada dos Ministérios. O percurso começa na Catedral de Brasília e a primeira parada é o Congresso Nacional.

Chegada ao Congresso

O presidente e o vice-presidente eleitos, Lula e Geraldo Alckmin, respectivamente, subirão a rampa do Congresso Nacional e serão recebidos pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

No local, também devem estar presentes a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, e o Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras.

Compromisso Constitucional

Após isso, de acordo com o protocolo oficial, as autoridades irão até o Plenário da Câmara dos Deputados onde será aberta uma sessão solene. Os trabalhos serão conduzidos por Rodrigo Pacheco, que preside a Mesa do Congresso Nacional.

Protocoles que estão previstos para acontecer durante a sessão solene:

Juramento de compromisso constitucional: presidente e vice irão jurar "manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil".

A declaração é prevista na Constituição Federal.

Assinatura do termo de posse;

Pronunciamento ao país: Presidente do Congresso concede a palavra ao presidente empossado, que fará um pronunciamento ao país.

Encerrada a sessão, o presidente empossado desce a rampa do Congresso. Neste momento, o protocolo prevê uma salva de 21 tiros de canhão, no entanto, Janja anunciou que a tradição deve ser substituída em razão de pessoas com deficiência e animais.

Faixa presidencial

Por volta das 17h, Lula deve embarcar no carro oficial e seguir para o Palácio do Planalto para cerimônia de transmissão da faixa presidencial.

Depois, o presidente empossado falará à nação no parlatório do Palácio do Planalto.

Recepção no Itamaraty

Por fim, Lula se dirigirá ao Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, onde recepcionará autoridades internacionais e chefes de Estado que estarão presentes na posse.

Segundo a transição de governo, as seguintes autoridades já confirmaram presença:

Frank-Walter Steinmeier (presidente da Alemanha)

João Lourenço (presidente de Angola)

Alberto Fernández (presidente da Argentina)

Luis Arce (presidente da Bolívia)

José Maria Neves (presidente de Cabo Verde)

Gabriel Boric (presidente do Chile)

Gustavo Petro (presidente da Colômbia)

Rodrigo Chaves (presidente da Costa Rica)

Umaro Sissoco Embaló (presidente da Guiné-Bissau)

Marcelo Rebelo de Sousa (presidente de Portugal)

José Ramos-Horta (presidente de Timor Leste)

Shows

Dezenas de artistas já estão confirmados para cantar na cerimônia de posse. As apresentações acontecerão em dois palcos batizados de Gal Costa e Elza Soares, em homenagem a dois grandes nomes da música e da cultura brasileira que faleceram em 2022.

Os shows devem ter início após o final da cerimônia no Palácio do Planalto.

Veja alguns dos artistas que confirmaram presença na posse de Lula:

Almério

BaianaSystem

Duda Beat

Fernanda Takai

Francisco El Hombre

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

Os Gilsons

Jards Macalé

Johnny Hooker

Juliano Maderada

Kleber Lucas

Luedji Luna

Leonardo Gonçalves

Marcelo Jeneci

Margareth Menezes

Maria Rita

Martinho da Vila

Odair José

Otto

Pablo Vittar

Paulinho da Viola

Paulo Miklos

Paulo Vieira (apresentação)

Teresa Cristina

Thalma de Freitas

Titi Müller (apresentação)

Tulipa Ruiz

Valesca Popozuda

Zélia Duncan

O que ainda falta saber sobre a posse

Quem irá passar a faixa?

A principal dúvida envolvendo a cerimônia de posse é sobre quem passará a faixa presidencial a Lula. Tradicionalmente, o presidente cujo mandato foi encerrado entrega a faixa para o presidente recém-empossado.

Durante a campanha, Bolsonaro disse que só passaria a faixa se considerasse que as eleições foram "limpas". Após o pleito, o presidente ainda não se manifestou oficialmente sobre o tema.

O atual vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito, disse que não passará a Lula mesmo se Bolsonaro pedir.

De onde Lula sairá para ir para à posse?

Apesar de ser o presidente eleito, Lula não pôde contar com a residência oficial da Granja do Torto para comandar o gabinete de transição e os preparativos para o novo governo.

Isso por conta do atual inquilino do espaço, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele ocupa a residência desde março de 2020, por autorização do atual presidente Jair Bolsonaro.

Por esta razão, é possível que Lula ainda esteja hospedado em um hotel da capital federal no dia da posse.